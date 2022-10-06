السفير المصرى في المجر يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات فى البلدين

في إطار تعزيز التعاون بين مصر والمجر في مجال التعليم العالي، التقي السفير محمد الشناوي، سفير جمهورية مصر العربية في المجر” Laszlo Gyorgy “وزير الدولة للتعليم العالي والتكنولوجيا.

وأعرب السفير الشناوي عن الشكر والتقدير للمجر لتقديمها لمصر سنوياً 115 منحة جامعية وما بعد الجامعية، أخذاً في الاعتبار الفائدة الكبيرة لهذه المنح علي الدارسين المصريين.

وأكد السفير الشناوي علي أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية ونظيراتها المجرية من خلال التوقيع علي اتفاقيات التعاون ذات الصلة بهدف تبادل الطلبة والأساتذة والتعاون في إقامة مشروعات علمية مشتركة.

وأشار وزير الدولة المجري إلي أن الحكومة المجرية قد ضاعفت ميزانيتها المتعلقة بالتعليم العالي والابتكار، وأن المجر تعتبر ضمن أكثر خمس دول في إطار الاتحاد الأوروبي من حيث الإنفاق علي التعليم العالي.

وأكد استعداد المجر الكبير للتعاون مع مصر في مجال التعليم العالي والابتكار، وعلي أهمية المضي قدما نحو إبرام وتنفيذ اتفاقيات التعاون فيما بين الجامعات المصرية ونظيرتها المجرية.

يذكر أن السفير محمد الشناوي سفير مصر فى بودابست، التقى عددا من أعضاء الجالية المصرية بالمجر بمقر السفارة المصرية، حيث شهد اللقاء مناقشة أوضاع المصريين بالمجر واحتياجاتهم، وكذا سبل تعزيز التواصل بين السفارة والمصريين المقيمين في المجر، بالإضافة إلى كيفية الاستفادة من خبرات وإمكانات أعضاء الجالية المصرية بالمجر لتعزيز النشاط الثقافي المصري بالمجر وكذا تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي بين مصر والمجر.

واستعرض السفير محمد الشناوي أهم الأنشطة التي تقوم بها السفارة المصرية في إطار العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمجر في المجالات كافة.