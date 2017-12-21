السفير المصرى في الأرجنتين يستقبل كوبر

المال- خاص:استقبل السفير أمين مليكة، السفير المصرى في الأرجنتين، هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر الوطني لكرة القدم. وصرح السفير "مليكة" بأنه أكد خلال اللقاء أن السفارة حرصت على استقباله فور علمها بتواجده في الأرجنتين خلال فترة أعياد الميلاد، لتقديم التهنئة على نجاحه في قيادة المنتخب المصري للت

المال- خاص:

استقبل السفير أمين مليكة، السفير المصرى في الأرجنتين، هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر الوطني لكرة القدم. وصرح السفير “مليكة” بأنه أكد خلال اللقاء أن السفارة حرصت على استقباله فور علمها بتواجده في الأرجنتين خلال فترة أعياد الميلاد، لتقديم التهنئة على نجاحه في قيادة المنتخب المصري للتأهل إلى نهائيات كأس العلام في روسيا، متمنياً له تحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن “كوبر” أعرب عن تقديره لاستقبلاه في السفارة، مؤكداً سعادته بتجربته في مصر التي شارفت على السنوات الثلاث، مشيدا بالقيم الكبيرة التي وجدها في المجتمع المصري، و بنوعية اللاعب المصري التي تتميز بالتواضع والرغبة في التعلم والتطور وإنكار الذات، معرباً عن أماله في إسعاد الشعب المصري خلال منافسات كأس العالم المقبل.