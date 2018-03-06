السفير الكويتي: 6 مليارات دولار استثمارات بلادنا في مصر

سمر السيدقدر السفير الكويتى بالقاهرة محمد صالح الذويخ، اليوم الثلاثاء حجم استثمارات بلاده في مصر تقدر 6 مليارات دولارجاء فى تصريحات صحفية أدلى بها الذويخ على هامش المؤتمر الذى عقدته السفارة اليوم بمناسبة التوقيع على اتفاقية لشراء جهاز أشعة متطور جدا للأطفال ناقصى النمو من الشركة العلم

سمر السيد

قدر السفير الكويتى بالقاهرة محمد صالح الذويخ، اليوم الثلاثاء حجم استثمارات بلاده في مصر تقدر 6 مليارات دولار

جاء فى تصريحات صحفية أدلى بها الذويخ على هامش المؤتمر الذى عقدته السفارة اليوم بمناسبة التوقيع على اتفاقية لشراء جهاز أشعة متطور جدا للأطفال ناقصى النمو من الشركة العلمية للمنتجات الطبية يوجه لصالح مستشفى أبو الريش للأطفال.

وأشار إلى أن هناك تزايد فيها خاصة مع مع إقرار قانون الاستثمار الجديد الذي سيعمل على جذب رؤوس الاموال لمصر بعد توفير أرضية تحفظ حقوق المستثمرين.

وأضاف أن الكويت تحتل المرتبة الثالثة عربيا فى مجال الاستثمار بمصر كما ان استثماراتها منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وقال إن العلاقات الاقتصادية وااتجارية بين مصر والكويت تاريخية وبناءة وتنمو.

ولفت إلى أن هناك تواصل الان مع الحكومة المصرية لعقد الدورة الجديدة من اللجنة العليا المشتركة على مستوى وزيرى الخارجيةو توقع انعقاد اللجنة خلال هذا العام

وقال :”مصر منشغلة الآن بالانتخابات الرئاسية لكن بعد اجرائها سيتم عقد اجتماعات اللجنة”ّ.

وأضاف أن وزير خارجية بلاده سيزور القاهرة اليوم لحضور اجتماعات بالجامعة العربية.

