اقتصاد وأسواق

السفير الكوري يشيد بالموقع الجغرافي المتميز لمصر وقناة السويس

 قال إن 90%؜ من صادرات مصر من الإلكترونيات من المصانع الكورية وكلها تحمل عبارات صنع في مصر 
سمر السيد 4:38 م, الأحد, 16 يناير 22 4:38 م, الأحد, 16 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أشاد السفير الكوري بالقاهرة، مون جيه إن، بالموقع الجغرافي المتميز لمصر، مضيفاً أنها تقع في موقع استراتيجي يجمع بين أفريقيا وآسيا وأوروبا.

وأضاف السفير في مؤتمر صحفي عقدته السفارة صباح اليوم بمناسبة زيارة الرئيس الكوري لمصر يوم الأربعاء المقبل، أن قناة السويس تميز مصر عن الدول الأخرى في المنطقة .

 وقال إنه يتوقع من خلال زيارة الرئيس الكوري تقوية التعاون بين البلدين في مجالات متعددة.

اقرأ أيضا  استقرار أسعار الخضروات وارتفاع الفاكهة اليوم الخميس 13-1-2022

وأضاف، من ضمن النماذج الناجحة للتعاون بين البلدين استثمارشركتي سامسونج وال جي، واللتان تنتجان منتجات كورية تحمل عنوان “صنع في مصر”، الأمر الذي يعير عن ترابط الشعبين والدولتين.

 وقال: إن ٩٠٪؜ من صادرات مصر من الإلكترونيات من المصانع الكورية العاملة محليا وكلها تحمل عبارات صنع في مصر .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

ملف الكاتب سمر السيد

اقرأ أيضاً

وزير التموين: دمغة الذهب الجديدة بـ«الباركود»

محمد مجدي 4:12 م, الأحد, 16 يناير 22

«التجارة» ترفع رسم الصادر على خردة النحاس إلى 28 ألف جنيه للطن

أحمد اللاهوني 4:09 م, الأحد, 16 يناير 22

السفير الكوري : توفير قرض ميسر بقيمة مليار دولار لمصر توجه لتنفيذ مشاريع مختلفة

سمر السيد 3:29 م, الأحد, 16 يناير 22

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأحد 16-1-2022

محمد مجدي 2:41 م, الأحد, 16 يناير 22

مدبولى يبحث مع رئيس مؤتمر المناخ الـ 26 التعاون في استضافة مصر للدورة القادمة

منتصر محمود 1:47 م, الأحد, 16 يناير 22

الحكومة تنفي إصدار قرار بوقف استخراج بدل التالف والفاقد لـ«البطاقات التموينية»

وائل كمال 1:35 م, الأحد, 16 يناير 22