السفير الكوري يشيد بالموقع الجغرافي المتميز لمصر وقناة السويس

قال إن 90%؜ من صادرات مصر من الإلكترونيات من المصانع الكورية وكلها تحمل عبارات صنع في مصر

أشاد السفير الكوري بالقاهرة، مون جيه إن، بالموقع الجغرافي المتميز لمصر، مضيفاً أنها تقع في موقع استراتيجي يجمع بين أفريقيا وآسيا وأوروبا.

وأضاف السفير في مؤتمر صحفي عقدته السفارة صباح اليوم بمناسبة زيارة الرئيس الكوري لمصر يوم الأربعاء المقبل، أن قناة السويس تميز مصر عن الدول الأخرى في المنطقة .

وقال إنه يتوقع من خلال زيارة الرئيس الكوري تقوية التعاون بين البلدين في مجالات متعددة.

وأضاف، من ضمن النماذج الناجحة للتعاون بين البلدين استثمارشركتي سامسونج وال جي، واللتان تنتجان منتجات كورية تحمل عنوان “صنع في مصر”، الأمر الذي يعير عن ترابط الشعبين والدولتين.

وقال: إن ٩٠٪؜ من صادرات مصر من الإلكترونيات من المصانع الكورية العاملة محليا وكلها تحمل عبارات صنع في مصر .