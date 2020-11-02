السفير الكوري يسلم مساعدات طبية لمستشفى الصالحية المركزي بمحافظة الشرقية

جاء الدعم كجزء من المساعدات الإنمائية الرسمية للحكومة الكورية بقيمة 200 ألف دولار بهدف تحسين قدرة المستشفى على تقديم خدمات صحية عالية الجودة

قام السفير الكوري هونج جين ووك ، صباح اليوم ، بزيارة إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي في محافظة الشرقية للاحتفال بتسليم اثنين من الأجهزة الطبية، خزان أكسجين وجهاز أشعة مقطعية، وذلك إدراكاً لأهمية التعاون الصحي كأحد الجوانب الهامة للعلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية ومصر.

وأشار السفير هونج، في بيان صحفي، إلى أن الدعم جاء كجزء من المساعدات الإنمائية الرسمية للحكومة الكورية بقيمة 200 ألف دولار بهدف تحسين قدرة المستشفى على تقديم خدمات صحية عالية الجودة للجمهور والمساهمة في جهود مكافحة كوفيد -19.

وفي وقت سابق من مايو 2020 ، قدمت الحكومة الكورية 200 ألف دولار نقدًا لتمويل أنشطة الاستجابة الصحية الطارئة مع تفشي فيروس كورونا في مصر، والذي كان أول دعم نقدي من دولة شريكة في التنمية. وفي أغسطس 2020 ، تم تقديم دعم عيني بقيمة 500 ألف دولار في صورة إمدادات طبية مثل أجهزة اختبار وأقنعة الوجه الطبية.

كما أبدت الشركات الكورية استعدادها لتوريد احتياجات مصر من المعدات الطبية للمساعدة في مكافحة كوفيد -19 وكذلك نقل خبراتها من خلال المشاركة في المشروعات القومية المصرية في قطاع الصحة.

وقبل مراسم التسليم، التقى السفير هونج بالدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، حيث بحث معه التعاون الاقتصادي بين محافظة الشرقية والشركات الكورية.

وأضاف السفير ، أن محافظة الشرقية لديها عدد من المصانع الكورية الكبرى في مصر، وهما شركة إل جي إلكترونيكس الشهيرة في العاشر من رمضان ، وشركة سونج آن التي تصدر المنسوجات “المصنعة في مصر” وتوفر حوالي 1000 فرصة عمل.

وأعرب المحافظ الدكتور ممدوح غراب ، عن خالص امتنانه لتوفير الأجهزة الطبية وأمله في تعزيز التعاون الاقتصادي.

وأشار السفير هونج ، إلى أن هذه الأمثلة تعكس التزام الحكومة الكورية بدعم القطاعات الحيوية للمواطنين المصريين، وهو ما يضيف إلى محفظة التعاون القائمة والمتنوعة مع مصر والتي تساهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة.

جدير بالذكر أن السفير هونج، الذي تم تعيينه سفيراً لجمهورية كوريا لدى مصر في يوليو من هذا العام، يبذل جهوداً للتعاون مع الحكومة المصرية وتشجيع الشركات الكورية للدخول إلى مصر وذلك من خلال زيارة العديد من المحافظات المصرية، حيث قام فى سبتمبر الماضي بزيارة محافظة الشرقية وبني سويف وأسوان.