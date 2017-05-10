السفير الكورى يدعو إلى تكثيف الترويج للسياحة المصرية

وأضاف يون، خلال تصريحاته مساء أمس الأربعاء، على هامش حفل عشاء أقامته السفارة بمناسبة تنصيب مون جاى رئيسًا جديدًا لكوريا، أن الأجانب لا يزالون يعتقدون أن السوق المصرية تعانى مخاوف أمنية.

وأكد أن أعداد الوفود السياحية من بلاده إلى السوق المحلية تقلصت بنسبة 86.3% لتصل إلى 11 ألف سائح العام الماضى 2016 مقابل 80 ألفًا متوسط سنوى الأعوام الماضية.

وأشار إلى أن كثيرا من المصريين يدافعون عن بلادهم بأنها جاهزة للمنافسة مع أى دولة أوروبية وهذه حقيقة وفق قوله، بسبب حدوث هجمات إرهابية فى بلدان أوروبية عدة الفترة الماضية مثل لندن وباريس وبروكسيل.

وتابع: “انا أتفق مع رأى كل المصريين بأن مدينتى الغردقة وشرم الشيخ آمنتان، وحتى أنا أذهب للعب التنس سيرا على الأقدام فى القاهرة، ولا يوجد لدى أى قلق”، مضيفا أنه يشجع مواطنى بلاده للمجىء إلى مصر.

