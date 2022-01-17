استثمار

السفير الكورى: توفير قرض ميسر لمصر بقيمة مليار دولار

ألمح إلى التعاون بين البلدين فى إنتاج السيارات الكهربائية وتصديرها
سمر السيد 8:47 ص, الأثنين, 17 يناير 22 8:47 ص, الأثنين, 17 يناير 22

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قال مون جيه إن، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إن بلاده ستوفر لمصر قرضا ميسرًا بقيمة مليار دولار لصالح تنفيذ عدة مشروعات، دون الكشف عن أى تفاصيل أخرى تتعلق بهذه المشروعات.

وأضاف – فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته السفارة أمس بمناسبة زيارة الرئيس الكورى مون جيه إن لمصر بعد غد – أن هناك مشروعا لتطوير خط السكك الحديدية بين الأقصر ونجع حمادى تنفذه شركة هيونداى روتم الكورية حاليا.

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وأشار إلى أن مشروعاً آخر سيبدأ لتطوير خط للسكك الحديدية بين الأقصر والسد العالى وأسوان.

وتابع إنه من المحتمل أن يكون هناك تعاون مع مصر فى تصنيع السيارات الكهربائية وتصديرها للخارج، وكشف عن مناقشات جدية بين القاهرة وسيول لتنفيذ مشروعات لتحلية مياه البحر، فضلا عن أخرى مبدئية أخرى لاستخدام الهيدروجين الأخضر فى العديد من الصناعات.

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«هيونداى روتم» تبحث مع كيان محلى إنشاء مصنع مشترك فى «اقتصادية» قناة السويس

وأكد أن مباحثات تدور بين الجانبين أيضا حول تشغيل قاطرات قناة السويس بالغاز الطبيعى بدلاً من البتروكيماويات، مضيفا أن «هيونداى روتم» تبحث مع إحدى الشركات المصرية إنشاء مصنع إنتاج مشترك فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتحدث عن جدول أعمال زيارة الرئيس الكورى لمصر قائلا: إنه سيصل مساء بعد غد، وسيتم تنظيم مراسم استقبال رسمية له وعقد قمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم الخميس المقبل.

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وتابع: «سيكون هناك اجتماع للتوقيع على مذكرات تفاهم للتعاون بين الدولتين ثم عقد مؤتمر صحفى».

كما سيتم يوم الخميس أيضا تنظيم مائدة مستديرة عن الصناعات الخضراء المستهدفة للتعاون بين الدولتين مثل الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة بحضور مستثمرين مصريين وكوريين.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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