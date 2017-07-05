السفير الكورى: تمويل الخط الخامس للمترو يتعدى 3 مليارات دولار

❏ تفعيل 3 مشروعات ضمن حزمة زيارة السيسى للعاصمة سيول هاجر عمران توقع سونجو يون، سفير كوريا الجنوبية فى القاهرة، أن تتعدى التمويلات المزمع توجهيها للخط الخامس لمترو الأنفاق الـ3 مليارات دولار وتابع: «لدينا أمل كبير لتمويل الأعمال الإنشائية وتوريد القاطرات». جدير بالذكر أن وزارة النقل،

❏ تفعيل 3 مشروعات ضمن حزمة زيارة السيسى للعاصمة سيول

هاجر عمران

توقع سونجو يون، سفير كوريا الجنوبية فى القاهرة، أن تتعدى التمويلات المزمع توجهيها للخط الخامس لمترو الأنفاق الـ3 مليارات دولار وتابع: «لدينا أمل كبير لتمويل الأعمال الإنشائية وتوريد القاطرات».

جدير بالذكر أن وزارة النقل، كانت قد طلبت قرضا ميسرا من الجانب الكورى، بمليار دولار لتمويل المرحلة الأولى من الخط الخامس، بفترة سماح 20 عامًا وسداد على 33 عامًا.

وأضاف «يون» – فى تصريحات لـ «المال» – أن المشروع المذكور سيكون من أكبر المشروعات التى تمولها بلاده فى مصر، لافتا إلى أن الفترة الحالية تشهد العمل على 3 مشروعات أساسية، ضمن حزمة تمويلية تم الاتفاق عليها أثناء زيارة الرئيس السيسى للعاصمة سيول خلال أبريل من العام الماضى، بقيمة 3 مليارات دولار.

وأوضح أن توقيع اتفاق مع وزارتى النقل والتعاون الدولى، بحضور رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، الشهر الماضى، لتوريد قاطرات الخط الثالث عبر شركة «هيونداى روتم» هو المشروع الأول ضمن الحزمة المشار إليها.

وقدر قيمة تعاقد الجانب المصرى مع الشركة الكورية وشركة فرنسية بـ 480 مليون دولار، لتوريد 256 قاطرة، موضحا أن التوريد والتكلفة ستتم بالمناصفة.

وأشار إلى أن المشروع الثانى، هو محطة الطاقة الشمسية فى الغردقة، والمشروع الثالث، هو تحديث إشارات السكك الحديدية فى جنوب مصر بأكثر من 100مليون دولار.

ولفت إلى أن بلاده تفاضل بين مشروعات أخرى لتمويل مشروعين منها ضمن الحزمة المذكورة، غير أنه لم يفصح عن تفاصيلها.

وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قد وقعت مذكرة تفاهم بإجمالى 3 مليارات دولار بواقع 700 مليون دولار لتمويل مشروعات تنموية، من خلال قروض حكومية ميسرة، و2.3 مليار دولار، لتمويل مشروعات من خلال قروض الصادرات الائتمانية، وذلك فى مجالات النقل، الطاقة الشمسية، والطاقة الجديدة، خلال زيارة الرئيس السيسى إلى «سيول» العام الماضى.

ويبلغ متوسط التجارة مع كوريا الجنوبية سنويا 2.3 مليار دولار، ويقدر حجم استثمارات سيول بالقاهرة بنحو 400 مليون دولار.