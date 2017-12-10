السفير الكندي: فرص كبيرة أمام الشركات المصرية للتصدير

داتون: 100 ألف مصرى يعيشون بكندا سمر السيد: قال السفير الكندى لدى القاهرة، جس داتون، إن كبر حجم السوق الكندية يمثل فرصة كبيرة أمام الشركات المصرية لاقتحامها والتصدير إلى هناك فضلا عن استقرارها المالى والسياسى، مضيفاً أن بلاده تشجع المستثمرين المصريين، خاصة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ور

داتون: 100 ألف مصرى يعيشون بكندا





سمر السيد:

قال السفير الكندى لدى القاهرة، جس داتون، إن كبر حجم السوق الكندية يمثل فرصة كبيرة أمام الشركات المصرية لاقتحامها والتصدير إلى هناك فضلا عن استقرارها المالى والسياسى، مضيفاً أن بلاده تشجع المستثمرين المصريين، خاصة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال والمرأة على العمل هناك.

ولفت، خلال فعاليات الندوة التى نظمها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية اليوم بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى عن السوق الكندية وأنماط الاستهلاك وقنوات التوزيع بمشاركة وفد من مكتب تيسير التجارة الكندى وبحضور عدد من الشركات المصرية، إلى أن الميزان التجارى بين مصر وكندا يأتى فى صالح القاهرة، مشيراً إلى أن حجم التبادل بين البلدين سجل نهاية العام الماضي 2016 نحو 1.3 مليار دولار كندى.

ولفت إلى أن الحكومة الكندية لديها اتفاقية تجارة حرة مع القارة الأوروبية وتشيلى وجنوب أفريقيا، وجارٍ العمل على اتفاقية تجارة مع الصين، كما أنها حققت نمواً اقتصادياً كبيراً فى العقود الماضية والبطالة فيها منخفضة.

وقال أن هناك أكثر من 100 ألف مصرى مهاجرين مصريين يعيشون بكندا وهناك خط طيران مباشر يربط البلدين ويساعد على تيسيير العمل أمام رجال الأعمال مشيراً إلى أن كندا بلد متعدد الثقافات فمثلا تجد مدينة تورنتو مليئة بالكثير من الثقافات والمطاعم كالمصرية واللبنانية والأوروبية.