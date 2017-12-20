السفير الكندى بالقاهرة: نرحب بالمهاجرين من مصر

سمر السيدقال السفير الكندى فى القاهرة، جس داتون، إن بلاده تشجع الهجرة إليها لجميع الأشخاص الراغبين، سواء كانوا من مصر أو جميع أنحاء العالم للإقامة أو الدراسة، أو القيام بالاستثمار كوسيلة لضمان نمو السكان.و أضاف لـ "المال" - أن مصر تتميز بمعدل نمو سكانى كبير، وبالتالى يمكن أن تس

سمر السيد

قال السفير الكندى فى القاهرة، جس داتون، إن بلاده تشجع الهجرة إليها لجميع الأشخاص الراغبين، سواء كانوا من مصر أو جميع أنحاء العالم للإقامة أو الدراسة، أو القيام بالاستثمار كوسيلة لضمان نمو السكان.

و أضاف لـ “المال” – أن مصر تتميز بمعدل نمو سكانى كبير، وبالتالى يمكن أن تساهم الهجرة منها فى زيادة أعداد السكان فى كندا.

وحسب إحصائيات إحدى الجهات الكندية، سجل عدد الكنديين الذين لم يولودا

هناك 7.5 مليون شخص، وهم موزعين بين 81 ألفا من المكسيك و123 ألفا من سيريلانكا و500 ألف من بريطانيا و170 ألفا من فيتنام و106 آلاف من فرنسا و63 ألفا من اليونان، ونحو 669 هنديا و89 ألف لبنانى و70 ألف مغربى و154 ألف إيرانى و138 ألف جامايكى و254 ألفا من الولايات المتحدة و650 ألف صينى و231 ألف إيطالى و59 ألفا من بنجلاديش و209 آلاف من هونج كونج و65 ألفا جزائرى و65 ألف مصرى.

وأوضح أن الحكومتين المصرية والكندية، تعملان على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الاستثمار والتصدير كوسيلة لدعمها والمساهمة فى ازدهارها، لافتاً إلى أن السفارة تعمل على الكثير من المبادرات التى تهدف إلى تشجيع توافد الاستثمارات الكندية للسوق المحلية.

وكان مارك جيرمين، الممثل الإقليمى لمركز خبراء التجارة للدول النامية «TFO» قد قال – فى تصريحات سابقة لـ«المال»- إن هناك 1.6 ملايين مسلم من منطقة الشرق الأوسط يقيمون بكندا حالياً.

كان المكتب التجارى والاقتصادى المصرى بمونتريال قد أطلق مبادرة للدعم الفنى والتمويلى للمصدرين المصريين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأهيلهم لاقتحام والتصدير للسوق الكندية عبر منحة مقدمة من الحكومة الكندية بقيمة 120 ألف دولار، ومن المقرر أن يمول 10 شركات للمشاركة فى معرض سيال كندا المقرر أن تستضيفه مدينة مونتريال مايو المقبل.