السفير الكازاخستاني: تقديم وسام «شفاعة» لوزير السياحة تقديرا لجهوده في تعزيز التعاون

أعرب السفير خيرت لاما شريف سفير دولة كازاخستان بالقاهرة، عن سعادته بتقديم وسام “شفاعة” لوزير السياحة والآثار بناء على تكليف من رئيس جمهورية دولة كازاخستان.

وأضاف السفير أن هذا الوسام يعد أعلى وسام في دولة كازاخستان والذي يتم منحه للشخصيات التي لها مجهودات كبيرة في تعزيز التعاون بين بلادهم ودولة كازاخستان.

وأكد السفير الكازاخي على العلاقات الوطيدة بين البلدين، معرباً عن سعادته بتواجده لأول مرة بالعاصمة الإدارية وأنها تدعو للفخر.

وحضر مراسم التكريم، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعمرو القاضي الرئيس التتفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة.

كما حضر يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي والمشرف العام على الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف والإدارة العامة لرضاء الزائرين والسائحين، سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، والدكتور أحمد رحيمة معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى وفد من سفارة دولة كازاخستان بالقاهرة.