السفير الفيتنامى: السماح لمصر بتصدير المنتجات الزراعية

"رجال الأعمال": زيارة الرئيس لفيتنام فتحت آفاقًا جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدينالمال - خاصأكد سفير فيتنام بالقاهرة دو هوانج لونج أن حجم التجارة البينية بين مصر وفيتنام تضاعف هذا العام ليصل إلى 400 ملايين دولار بنهاية العام الحالى مقارنة بـ 294 مليون دولار العام الماضى.جاء ذلك

“رجال الأعمال”: زيارة الرئيس لفيتنام فتحت آفاقًا جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين





المال – خاص

أكد سفير فيتنام بالقاهرة دو هوانج لونج أن حجم التجارة البينية بين مصر وفيتنام تضاعف هذا العام ليصل إلى 400 ملايين دولار بنهاية العام الحالى مقارنة بـ 294 مليون دولار العام الماضى.

جاء ذلك خلال لقاء السفير الفيتنامى بالقاهرة بجمعية رجال الأعمال المصريين.

وأضاف لونج, أن الحجر الزراعى الفيتنامى وافق على إدراج مصر ضمن قائمة الدول المسموح لها بتصدير المنتجات الزراعية ذات الاصل النباتى إلى السوق الفيتنامى بما فى ذلك الموالح إعتباراً من 30 أكتوبر 2017.

وأكد السفير على أن الفرص التصديرية المتاحة أمام الصادرات المصرية إلى فيتنام متعددة تتضمن الكيماويات والادوية والاسمدة والنسيج الخام والقطن ومنتجات الالبان ومستحضرات التجميل والخضر والفاكهة، مشيراً إلى أن عدد الشركات الفيتنامية المستثمرة بمصر بلغت 11 شركة حتى نهاية 2015 بإستثمارات إجمالية تبلغ قميتها 280 الف دولار.

وقال أن الظروف مواتية بين البلدين للتصدير حيث يعمل 50% من القوى العاملة فى الزراعة مما يخلق فرص للتعاون فى هذا المجال خاصة فى الموالح والبرتقال والعنب والفرولة والرومان.

وقال محمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة لفيتنام فتحت أفاق جديدة للتعاون بين البلدين على كافة الاصعدة ، مشيراً إلى لقاء السفير باعضاء الجمعية يعد اللقاء الأول بعد زيارة الرئيس المصرى بما يعكس رغبة الجانبين فى تفعيل ما تم الاتفاق عليه.

وأضاف يوسف أنه تم عقد 9 مذكرات تفاهم بين البلدين فى كافة المجالات بالاضافة إلى الاتفاق على تشكيل مجلس أعمال مشترك, فضلاً عن رغبة القطاع الخاص المصرى فى التعاون فى تعزيز فرص التجارة والاستثمار ونقل الخبرات فى المناطق الصناعية و الزراعة والاستزراع السمكى والنقل واللوجيستيات.

المستشار التجارى بالسفارة الفيتنامية بالقاهرة فام كونج أن فيتنام من الدول الجاذبة للاستثمارات الاجنبية حيث استطاعت جذب 24 مليار دولار استثمارات خلال 2016، مشيراً إلى مكونات الاقتصاد المصرى والفيتنامى متشابهة وهو ما يعزز من فرص التعاون فى مجالات الزراعة ونقل الخبرات فى مجال المناطق الصناعية و النقل واللوجيستيات وتنمية الثروة السمكية.

وقال مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال أنه سيتم تنظيم زيارة إلى معرض فيتنام فى نوفمبر 2018 بالتعاون مع وزارة هيئة تنمية الصادرات وذلك بهدف الترويج للمنتجات المصرية الزراعية فى فيتنام، مشيراً إلى أن فيتنام تستورد 3 ملايين طن فواكه سنوياً مما يعزز فرص مصر فى التصدير المنتجات الزراعية بالاضافة إلى التعاون فى مجالات الاسمدة والكيماويات والاستفادة من خبرات فيتنام فى تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى طاقة أو اسمدة عضوية.