السفير الفرنسي بالقاهرة: مصر شريك في الحرب ضد الإرهاب

ياسمين فوازأكد السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه، دعم بلاده الكامل لمصر في حربها ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم أجمع، كما أن فرنسا تعتبر استقرار مصر استقرارا للمنطقة كلها.جاء ذلك خلال لقاء بين النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مع ستيفان

ياسمين فواز

أكد السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه، دعم بلاده الكامل لمصر في حربها ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم أجمع، كما أن فرنسا تعتبر استقرار مصر استقرارا للمنطقة كلها.

جاء ذلك خلال لقاء بين النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مع ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة بحضور النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، والنائب أيمن أبو العلا رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية.

في بداية اللقاء رحب طارق رضوان بالسفير الفرنسي، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأشار رضوان إلى أن الرئيس الفرنسي ماكرون أثناء لقائه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي في باريس، أكد أن فرنسا تعتبر مصر شريكا استراتيجيا في حربها ضد الإرهاب، خاصة أن مصر تقع في خط المواجهة مع الإرهابيين، ونجاح مصر في هذه الحرب سيؤدي إلى استقرار المنطقة كلها بما فيها أوروبا، وإذا فشلت مصر في هذه الحرب تعرضت المنطقة كلها وأوروبا لموجات من الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وشدد سفير الفرنسي على أن الحكومة الفرنسية تتفهم تماماً الموقف المصري وما تواجهه مصر من إرهاب بالإضافة لما لديها من مشاكل داخلية، وفرنسا لن تقدم درساً لمصر حول كيفية مواجهة هذه المشاكل فهي لا تتبع مثل هذا النوع من الدبلوماسية.