السفير الفرنسى يجتمع بأسر ضحايا طائرة مصر للطيران المنكوبة

هاجر عمران ودعاء محموداجتمع أندريه باران، السفير الفرنسى فى القاهرة، ببعض أسر ضحايا طائرة مصر للطيران المنكوبة، على هامش حفل ذكرى التأبين الأولى لسقوط الطائرة ms804، الذى أقامته الشركة مساء أمس الجمعة.وقال باران لـ"المال"، إن الاجتماع شهد حضور بعض عائلات الضحايا الفرنسيين البالغ عددهم 15، مشيرًا

هاجر عمران ودعاء محمود

اجتمع أندريه باران، السفير الفرنسى فى القاهرة، ببعض أسر ضحايا طائرة مصر للطيران المنكوبة، على هامش حفل ذكرى التأبين الأولى لسقوط الطائرة ms804، الذى أقامته الشركة مساء أمس الجمعة.

وقال باران لـ”المال”، إن الاجتماع شهد حضور بعض عائلات الضحايا الفرنسيين البالغ عددهم 15، مشيرًا إلى أن العائلات تسأل عن مجريات التحقيق، مضيفًا أنه لا يعرف شيئاً عن مستجدات لجنة التحقيق أو الأسباب كما أنه غير مسئول عن ذلك.

وأثنى على حفل التأبين الذى استهدف مساندة أهالى الضحايا فى الذكرى الأولى للحادث، وهو ما تم بالفعل مساء أمس الجمعة.

وشهدت ذكرى التأبين -أمس- حضور عدد من الدبلوماسيين والشخصيات العامة وممثلي الأزهر والكنيسة، وتم تدشين نصب ذكارى بأسماء الضحايا وضعت بجانبة الورود وأضيئت الشموع.



يُذكر أن طائرة تابعة لشركة مصر للطيران رقم 804 طراز إيرباص 320 سقطت في أعماق مياه البحر المتوسط، خلال شهر مايو الماضي، أثناء عودتها من باريس إلى القاهرة، مما أسفر عنه سقوط ضحايا بإجمالي 66 شخصًا يشمل الركاب و طاقم الطائرة.

وفى إطار متصل، قال إن العلاقات الاقتصادية مع مصر تسير بشكل جيد، كما أن بعض الشركات التى تستثمر بالفعل تعتزم التوسع فى السوق فى حين أن الأخرى التى لم تقتحم السوق بعد تفكر فى الفرص المحتملة للاستثمار خلال الفترة الحالية.

ولم يعلق باران على إقرار البرلمان لقانون الاستثمار، مرجعًا ذلك إلى أنه لم يطلع عليه بعد إلا أنه قال أن شركات بلاده تنظر إلى الإصلاحات التى تحدث فى مصر مؤخرًا بطريقة إيجابية.