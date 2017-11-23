السفير الفرنسى: مستعدون لمساعدة مصر فى تنفيذ المدن المستدامة

هاجر عمران وسمر السيد: قال ستيفان روماتي السفير الفرنسى فى القاهرة، إن بلاده مستعدة لنقل خبراتها إلى مصر فى تنفيذ المدن المستدامة، مضيفا: "يمكنكم الاعتماد علينا ونحن فى خدمتكم لنقل خبراتنا فى هذا المجال". وأضاف السفير الفرنسى، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية فى مؤتمر الأهرام إبدو تحت عنوان ا

هاجر عمران وسمر السيد:

قال ستيفان روماتي السفير الفرنسى فى القاهرة، إن بلاده مستعدة لنقل خبراتها إلى مصر فى تنفيذ المدن المستدامة، مضيفا: “يمكنكم الاعتماد علينا ونحن فى خدمتكم لنقل خبراتنا فى هذا المجال”.



وأضاف السفير الفرنسى، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية فى مؤتمر الأهرام إبدو تحت عنوان المدن المستدامة، أن مصر تواجه تحديات فى تنفيذ التجربة الفرنسة فى هذا المجال منها زيادة النمو السكانى بشكل كبير، مشيرا إلى أن تعداد السكان يصل إلى 94 مليون نسمة وقد يصل قريبا إلى 150 مليون نسمة، وبالتالى على التخطيط العمرانى أن يراعى هذا التحدى.

وأشار إلى أن متخذى القرار يجب أن يراعوا أيضا عنصر إتاحة المياه لأن مصر دولة تعتمد على الموارد المائية من النيل بشكل أساسى إلى جانب وضع إعادة تدوير النفايات محل اعتبار.

وقال السفير أن حلول المشكلات الموجودة معروفة وهى تنفيذ مدن المستقبلية المستدامة ومن المهم لمصر أن تبدأ مشيرا إلى أن بلاده تشجع الشركات الفرنسية على تنفيذ مثل هذه المشروعات فى مصر بالتعاون مع المنظمات الأخرى.



