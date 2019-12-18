السفير الفرنسى : تشغيل طائرة إيرباص 350 إلى القاهرة يؤكد ثقتنا فى السوق المصرية

ولفت السفير الفرنسى إلى أن هدف فرنسا وشركة الخطوط الجوية الفرنسية واحد وهو استقطاب العديد من السائحين والمسافرين من فرنسا إلى القاهرة.

أكد ستيفان روماتيه السفير الفرنسى فى مصر أن إطلاق شركة الخطوط الجوية الفرنسية طائراتها الجديدة إيرباص 350 إلى القاهرة والتى تعد الوجهة الثانية للطائرة فى العالم بعد تورونتو خطوة مهمة فى مسيرة الشركة، مضيفا أن هذه الخطط الجادة تعنى التأكيد على التزامنا وثقتنا فى السوق المصرية.

وأضاف السفير خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا لشركة إير فرانس، أن إطلاق هذا الطراز يمثل مرحلة مهمة فى العلاقات الفرنسية المصرية لأن هناك حاجة لزيادة السعة الاستيعابية على هذا خط باريس _القاهرة، بالإضافة إلى تحديث الخدمات المقدمة.

ولفت السفير الفرنسى إلى أن هدف فرنسا وشركة الخطوط الجوية الفرنسية واحد وهو استقطاب العديد من السائحين والمسافرين من فرنسا إلى القاهرة.

وأشار ستيفان روماتيه إلى أن تشغيل الطائرة على هذا الخط يعطى رسالة إيجابية بأن هناك المزيد من الثقة فى السوق المصرية، موضحا أن اختيار القاهرة لتشغيل هذا الطراز عليها لا يمثل صدفة وفق تعبيره.