السفير الفرنسى بالقاهرة: مصر بلد الفرص الواعدة

سمر السيد وصف السفير الفرنسى لدى القاهرة، ستيفان روماتى، مصر بأنها بلد الفرص الواعدة، داعيا شركات بلاده للمجئ للاستثمار بها جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمه مجلس الأعمال المصرى الأوروبى اليوم الأربعاء. وأضاف أن "مستوى العلاقات الاقتصادية القائم ليس على مستوى العلاقات الثنائية فهو

سمر السيد

وصف السفير الفرنسى لدى القاهرة، ستيفان روماتى، مصر بأنها بلد الفرص الواعدة، داعيا شركات بلاده للمجئ للاستثمار بها

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمه مجلس الأعمال المصرى الأوروبى اليوم الأربعاء.

وأضاف أن “مستوى العلاقات الاقتصادية القائم ليس على مستوى العلاقات الثنائية فهو ضعيف ، ولذا من الضرورى حث الكثير من الشركات على الاستثمار “.

وأوضح أن “مصر مرت بالكثير من القرارات العصيبة وتم اتخاذ قرارت تعويم العملة المحلية ورفع أسعار المحروقات والكهرباء” ، واصفاً إياهاً بـ”القرارات الشجاعة وكان يجب تنفيذها قبل سنوات”.

وقال إن ” الفريق الحكومى الحالى اتخذ قرارات إصلاحية شجاعة ونحن نرى الآن نتائج هذه الإصلاحات من حيث النمو الاقتصادى والفرص الاستثمارية”

ودعا شركات بلاده للمجئ لمصر فالنمو الاقتصادى يزداد وهناك فرص واعدة،

ووصف مصر ببلد الفرص، مشيرا إلى الإجراءات والتسهيلات التى تم اتخاذها و العمالة المدربة ومراكز التدريب المهنى.

وأكد أن الموقع الجغرافى لمصر يؤهل المستثمرون للتصدير لكافة القارات المجاورة وبناء قائمة لاكثر من 5000 شريك تجارى.



وأوضح أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لفرنسا كانت هامة وضرورية لإقامة علاقات جيدة بين الدولتين و لمواجهة كافة التحديات المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب و لتوسيع مجال التعاون الاقتصادى.

وأشار إلى أن كافة الفرص متاحة الآن لإقامة علاقات قوية بين البلدين، مؤكدا أن بلاده ستكون أكثر تأييدا لمصر فى مجال الأمن ومكافحة الإرهاب فى السنوات المقبلة .