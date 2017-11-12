السفير العراقي يدعو عبدالعال للمشاركة في احتفال الشبيبي

ياسمين فواز سلم السفير العراقي حبيب الصدر دعوة إلى علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، للمشاركة في الاحتفال بمرور نصف قرن على وفاة المفكر العلامة الشيخ محمد رضا الشبيبي أحد أبرز الشخصيات الوطنية العراقية، وذلك في مدينتي بغداد والنجف بالعراق. جاء…

ياسمين فواز

سلم السفير العراقي حبيب الصدر دعوة إلى علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، للمشاركة في الاحتفال بمرور نصف قرن على وفاة المفكر العلامة الشيخ محمد رضا الشبيبي أحد أبرز الشخصيات الوطنية العراقية، وذلك في مدينتي بغداد والنجف بالعراق.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، حبيب الصدر سفير العراق لدى جمهورية مصر العربية، حيث تناول اللقاء العلاقات المصرية العراقية بشكل عام، وسبل تعزيزها خاصة على المستوى البرلماني.

في مستهل اللقاء، قدم السفير العراقي التهنئة للدكتور عبدالعال بمناسبة نجاح مصر في تنظيم منتدى شباب العالم الذي استضافته مدينة شرم الشيخ مؤخرا تحت رعاية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما قدم التهنئة أيضاً بمناسبة الانتصارات المتتالية التي تحققها مصر في حربها على الإرهاب، ثم قدم رؤية عامة لتطورات الوضع الداخلي في العراق، مستعرضاً الإجراءات القانونية والدستورية التي اتخذتها الحكومة العراقية في إدارة أزمة رغبة إقليم كردستان في الاستقلال، مؤكدا إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية في موعدها المحدد لها في مايو 2018 دون تأجيل.

من جانبه، أكد عبدالعال على موقف مصر الحاسم المتعلق بوحدة وسيادة الدولة العراقية على كامل ترابها الوطني، وأعرب عن تطلع مصر إلى ترجمة حالة الزخم على صعيد العلاقات الثنائية إلى خطوات ملموسة على صعيد تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب.