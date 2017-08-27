السفير العراقي: توزيع قوائم بالآثار المسروقة لسرعة استردادها

دعاء محمود: أكد حبيب الصدر سفير العراق بالقاهرة، أن السفارة استلمت 44 عملة ورقية ومعدنية من وزارة الاثار بعد ضبط الاخيرة لهم في الفترة الاخيرة، لافتا إلى أنه من المقرر استلام عدد مماثل في القريب العاجل. وأضاف الصدر في تصريحات صحفية على هامش احتفالية تسليم وزارة الآثار عدد من العملات وا

دعاء محمود:

أكد حبيب الصدر سفير العراق بالقاهرة، أن السفارة استلمت 44 عملة ورقية ومعدنية من وزارة الاثار بعد ضبط الاخيرة لهم في الفترة الاخيرة، لافتا إلى أنه من المقرر استلام عدد مماثل في القريب العاجل.

وأضاف الصدر في تصريحات صحفية على هامش احتفالية تسليم وزارة الآثار عدد من العملات والسندات الورقية لسفارتي العراق والصين تم ضبطها في القاهرة أثناء محاولة تهريبها، أنه تم توزيع قوائم بالقطع الأثرية التي سرقت من العراق على جميع بلدان العالم حتى يتم استردادها.

ولفت إلى أن تنظيم داعش سرق القطع الأثرية العراقية وعمل على الاتجار بها في الأسواق العالمية وهو الأمر الذي يتطلب وقفة دولية لإعادة المسروقات وتقديم هؤلاء المجرمين للعدالة الدولية، مشيرا إلى أن هناك تكاتف دولي لإعادة تأهيل المواقع الأثرية المتضررة بالعراق، متمنيا مشاركة مصر بهذا الشأن.

وقال سفير العراق إن تنظيم داعش اتبع مخطط لتدمير الجوامع والكنائس وقباب الانبياء بالإضافة إلى التعدي على أقدم مكتبة في العالم تأسست في القرن السابع قبل الميلاد وكنيسة الساعة التراثية وغيرها من الكنوز الأثرية في العراق، قائلا:” هذه الكنوز هي إرث إنساني أكثر من كونها تراث عراقي.

وتابع أن المصريين بتاريخهم الثري هم أكثر الشعوب إدراكا لكارثة العراق وما لحق بأثارها، وأشقاؤنا المصريون أعربوا عن ترحيبهم بالتعاون في إنقاذ أثار العراق وتدريب الأثريين العراقيين على إنقاذ تراثنا من الدمار الذي يتعرض له.

وأضاف أن العراقيون اليوم يحفرون نقشا من التضحية والفداء لا يقل أهمية عن التاريخ الذي نقشه السومريون وأسقطه الداعشيون الأوغاد بعنفهم،وهم يظنون كذبا أن ملائكة الله ستقاتل معهم.

وكان المتحف المصري شهد بالتحرير مساء اليوم الأحد مراسم تسليم وزارة الآثار عدد من العملات والسندات الورقية لسفارتي العراق والصين بالقاهرة وجميعها ترجع للفترة الملكية بالعراق من عهد الملك فيصل الأول وفيصل الثاني وغازي الأول.