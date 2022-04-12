أكد ضراب الدين قاسمى سفير دولة طاجيكستان بالقاهرة على الطفرة الكبيرة التي شهدتها المنظومة المائية في مصر خلال السنوات الماضية، مشيراً للعلاقات الطيبة التي تربط البلدين في كافة المجالات لاسيما في مجال الموارد المائية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ، والسفير ضراب الدين قاسمى سفير دولة طاجيكستان بالقاهرة ، لمناقشة سُبل تعزيز مجالات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى.

وإستعرض السفير الطاجيكى الترتيبات التى تقوم بها دولة طاجيكستان لإستضافة “مؤتمر دوشانبي للمياه” فى شهر يونيو ٢٠٢٢ ، حيث أشار الدكتور عبد العاطى أنه سيشارك في فعاليات المؤتمر ممثلاً عن رئيس مجلس الوزراء.

ومن جانبه أشار الدكتور عبد العاطى على إمتلاك البلدين للعديد من الخبرات في مجال المياه والتي يمكن تبادلها بين البلدين ، مع التأكيد على أهمية النظر في إعداد مذكرة تفاهم تشمل كافة مجالات التعاون المقترحة بين البلدين.

وإستعرض عبد العاطى موقف الإستعدادات الجارية لعقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه ، وجناح المياه المقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP27 ، والمشاركة الطاجيكية المنتظرة فى فعاليات هذين الحدثين الهامين ، مع التأكيد على أهمية إبراز الترابط الهام بين المياه والمناخ خلال هذه الفعاليات وغيرها من الفعاليات الدولية.

كما استعرض عبد العاطى الجهود التي تبذلها وزراة الموارد المائية والرى للإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة والمزمع عقده بنيويورك في شهر مارس ٢٠٢٣.

وتعكف الوزارة على إعداد تقرير إقليمي يعبر عن تحديات الدول التي تعاني من الندرة المائية وكذلك وضع عدد من التوصيات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه بتلك الدول ، ومن الجدير بالذكر أن دولة طاجكستان تعد أحد منسقي المسار الأممى لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه.

وتباحث الطرفين حول خطة عمل “الإئتلاف الدولي للمياه والمناخ” ، حيث إستعرض الدكتور عبد العاطى مساهمات مصر فى الإئتلاف ، وحرص مصر على عرض أولويات وتحديات القارة الأفريقية فى كافة المبادرات الدولية مثل هذا الإئتلاف الهام ، وحشد الدعم الدولى للإئتلاف خلال مؤتمر المناخ القادم.

الجدير بالذكر أن “الإئتلاف الدولي للمياه والمناخ” يضُم في عضويته فريق رفيع المستوى أبرزهم رئيسى دولتى طاجيكستان والمجر ، وهو الكيان الرئيسي المحرك لهذا الائتلاف ، ويُعد الإئتلاف أحد المبادرات الدولية التى تهدف بشكل رئيسى لتحقيق التكامل بين أجندتى المياه والمناخ وتبنى سياسات رشيدة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ ، والتعجيل من تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعنى بقطاع المياه ، ويعمل هذا الإئتلاف تحت قيادة عدد كبير من المنظمات الأممية المعنية مثل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وأطلع وزير الري والسفير الطاجيكى علي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة حالياً لتحسين وتطوير منظومة الري والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى ، والتحول للري الحديث ، ومشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، وأعمال الحماية من أخطار السيول ، وأعمال حماية الشواطئ ، وتأهيل منشآت الرى وغيرها ، مشيراً لتطلع مصر للتعاون وتبادل الخبرات مع طاجيكستان في هذه المجالات.