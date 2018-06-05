السفير الصيني: 3 فاعليات اقتصادية مقبلة ترسم ملامح التعاون مع مصر وإفريقيا

سمر السيد: قال السفير الصيني لدى القاهرة سونج إيقوة، إن استعدادات جارية لإقامة المعرض الصيني الدولي للواردات الذي يرتقبه الجانب المصري في شهر نوفمبر المقبل.وأضاف، في كلمته بحفل الإفطار الذي نظمته السفارة مساء الثلاثاء، أن "مصر دولة مهمة وكبيرة في العالم العربي والقارة الإفريقية ويمثل التعاو

سمر السيد:

قال السفير الصيني لدى القاهرة سونج إيقوة، إن استعدادات جارية لإقامة المعرض الصيني الدولي للواردات الذي يرتقبه الجانب المصري في شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف، في كلمته بحفل الإفطار الذي نظمته السفارة مساء الثلاثاء، أن “مصر دولة مهمة وكبيرة في العالم العربي والقارة الإفريقية ويمثل التعاون الصيني المصري جزءا مهما للتعاون الجماعي بين بلاده والدول الأفريقية”.

وأشار إلى الاستعداد أيضًا للدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدي التعاون الصيني العربي، وقمة منتدي التعاون الصيني العربي وقمة منتدي التعاون الصيني الأفريقي في منتصف العام الجاري وسبتمبر العام القادم علي التوالي.

ولفت إلى أن الحدثين يعتبران كبيرين العلاقات الصينية العربية والعلاقات الصينية الإفريقية

ولفت إلى أن الجانب الصيني يولي اهتماما بالغا لهما وعلى استعداد لبذل جهود مشتركة مع الجانب المصري لرسم خطة جديدة حول سبل تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط الصين والدول العربية والأفريقية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بينهما بما يهدم بناء المجتمع الصيني العربي والصيني الأفريقي ذي المصير المشترك.