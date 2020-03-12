سيـــاســة

السفير الصيني: 170 دولة و40 منظمة دعمتنا لمكافحة «كورونا»

أجرى الرئيس الصيني شي جينبينغ مكالمات هاتفية مع عدد من دول العالم لتبادل الآراء أيضًا.
سمر السيد 4:19 م, الخميس, 12 مارس 20 4:19 م, الخميس, 12 مارس 20

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قال السفير الصيني لدى القاهرة، لياو ليتشيانج إنه حتي الآن أعربت أكثر من 170 دولة حول العالم و40 منظمة دولية عن دعمها وتضامنها مع الصين لمكافحة فيروس كورونا، موضحا أن هذا الدعم تم من خلال أشكال مختلفة سواء من خلال إصدار البيانات أو التصريحات الصحفية أو المكالمات الهاتفية.

وتحدث السفير الصيني بالقاهرة في مؤتمر صحفي عقدته السفارة اليوم عبر الإنترنت عن التعاون الدولي لمكافحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي أصدر بياناً أعرب فيه عن دعمه للصين، والتأكيد على ثقة الدول الإفريقية في قدرة بكين على مكافحة الفيروس.

ولفت إلى أن مجلس وزراء الصحة العرب أعرب عن تضامنه مع الصين لمكافحة الفيروس، لافتاً إلى أن الرئيس الصيني شي جينبينغ قد استقبل مدير عام منظمة الصحة العالمية لتبادل الآراء حول التعاون المشترك في هذا الصدد.

كما أجرى الرئيس الصيني شي جينبينغ مكالمات هاتفية مع عدد من دول العالم لتبادل الآراء أيضًا.

وأكد السفير الصيني، على رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع الشركاء والالتزام بتعزيز التنسيق مع دول العالم خاصة الدول العربية والإفريقية.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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