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السفير الصيني : نحرص علي عدم تأثر المشروعات الصينية المصرية بسبب «كورونا»

تابع أن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تنفذها إحدي الشركات الصينية يتقدم بخطوات ثابتة وشكل سلس .
سمر السيد 4:48 م, الخميس, 12 مارس 20 4:48 م, الخميس, 12 مارس 20

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قال السفير الصيني بالقاهرة ، لياو ليتشيانج ، إن هناك حرصا علي عدم تأثر المشروعات التعاونية الصينية مع مصر بسبب فيروس كورونا ، مشيراً إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات الفعالة في هذا الصدد.

وأضاف – في مؤتمر صحفي عقدته السفارة الصينية اليوم عبر الإنترنت – أنه ما زلنا نري أن هناك العديد من السفن الصينية تعبر قناة السويس ، كما أن المحاصيل المصرية ومنها البرتقال موجودة فى الأسواق الصينية .

وتابع أن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تنفذها إحدي الشركات الصينية يتقدم بخطوات ثابتة وشكل سلس .

وأكد أنهم علي كل ثقة بأنه بعد أن يتم التغلب علي الفيروس سيكون هناك مزيد من التعاون بين البلدين.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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