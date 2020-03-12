السفير الصيني : نحرص علي عدم تأثر المشروعات الصينية المصرية بسبب «كورونا»

تابع أن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تنفذها إحدي الشركات الصينية يتقدم بخطوات ثابتة وشكل سلس .

قال السفير الصيني بالقاهرة ، لياو ليتشيانج ، إن هناك حرصا علي عدم تأثر المشروعات التعاونية الصينية مع مصر بسبب فيروس كورونا ، مشيراً إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات الفعالة في هذا الصدد.

وأضاف – في مؤتمر صحفي عقدته السفارة الصينية اليوم عبر الإنترنت – أنه ما زلنا نري أن هناك العديد من السفن الصينية تعبر قناة السويس ، كما أن المحاصيل المصرية ومنها البرتقال موجودة فى الأسواق الصينية .

وتابع أن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تنفذها إحدي الشركات الصينية يتقدم بخطوات ثابتة وشكل سلس .

وأكد أنهم علي كل ثقة بأنه بعد أن يتم التغلب علي الفيروس سيكون هناك مزيد من التعاون بين البلدين.