السفير الصيني : نتطلع أن يمنح قانون الاستثمار حوافز مشجّعة

قال سونج أى قوة، السفير الصينى بالقاهرة، إنه لم يدرس قانون الاستثمار الذى أقره مجلس النواب مؤخرًا دراسة دقيقة، لكنه تطلّع أن يتضمن القانون حوافز وإجراءات مشجعة لتسهيل تدفق الاستثمارات.

وعوّل، فى لقاء مع عدد من الصحفيين، اليوم، بمناسبة التحضير لمنتدى الحزام والطريق الذى ستستضيفه العاصمة الصينية بكين، منتصف مايو الحالي، على مساهمة القانون فى جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلية، وخاصة الصينية ما سيكون له بالغ الأثر على زيادة التعاون المشترك بين البلدين.

وتابع: “نتمنى لمصر تحقيق مزيد من التنمية فى المستقبل”.

جدير بالذكر أن مجلس النواب أقر قانون الاستثمار، يوم الاثنين الماضى، وأكدت وزير الاستثمار سحر نصر أن القانون الذى ينتظره الكثير من المستثمرين منذ أكثر من عامين، يعد خطوة مهمة لجذب الاستثمارت لمصر، مشيرةً إلى أن الأهم من القانون هو تنفيذه ولذا من الضرورى تفعيله.

وتضمنت أهم التعديلات التى تم إدخالها على النسخة الأخيرة من قانون الاستثمار قبل التصويت عليه فى مجلس النواب، العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، ووضع ضوابط لحوكمتها وتبعية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.