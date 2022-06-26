السفير الصيني: مصر شريك استراتيجي كبير لبكين لتعزيز التنمية العالمية

قال السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج، إن مصر تعتبر سوقا ناشئة ودولة نامية كبيرة وشريكا استراتيجيا كبيرا لبكين لتعزيز أهمية التنمية العالمية خاصة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

مؤكدا على أهمية استضافة مصر لقمة المناخ “كوب ٢٧” المقرر انعقادها في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

جاء ذلك في كلمة السفير الصيني خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته السفارة صباح اليوم بأحد فنادق القاهرة.

ونوه إلى ما طرحته بلاده حول أهمية توسيع عضوية قمة دول البريكس ، مشيرا إلى أن اقتصادات “البريكس” تمثل ٤٢٪؜ من اقتصادات العالم.

وسجلت قيمة التجارة الثنائية بين كافة دول البريكس نحو ٢٤.٥ تريليون دولار العام الماضي ، وفقا للسفير الصيني.

وأشاد بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحدى الجلسات الحوارية التي انعقدت بقمة دول البريكس عبر الفيديو كونفرانس، وأثنى فيها على الدور البارز للقمة في تعزيز التعاون بين دول الجنوب.

كما أشاد السيسي بحرص قمة البريكس على تحقيق رؤيةكاملة للتنمية في الدول النامية.

جدير بالذكر أن قمة “بريكس”، هي قمة تعقد بشكل سنوي، تضم الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، وكانت بداية هذه القمة تضم دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وتم عقد أول قمة بين رؤساء هذه الدول في مدينة ييكاتيرينبرج بروسيا في يونيو 2009 و خلالها تم الإعلان عن تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية.