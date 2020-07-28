السفير الصيني : مشاورات بين الشركات المصرية والصينية حول إنتاج وتطوير اللقاحات

قال السفير الصيني ، ان السفارة تدعم التعاون بين شركات الجانبين في هذا المجال ولديها موقف ايجابي .

قال السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشانغ ، أن الصين ومصر تتكاتفان وتتعاونان حالياً لمواجهة وباء كورونا ، مشيراً إلي أن هذا التعاون المشترك يجسد الأخوة القوية بين البلدين والشعبين .

جاء ذلك في فعاليات المؤتمر الصحفي الحادي عشر الذي عقدته السفارة الصينية بالقاهرة اليوم لعرض آخر مستجدات فيروس كورونا وكيفية مكافحة الحكومة الصنيية له.

وأكد ثقته أنه بعد هذا التعاون الوثيق وتجاوز الأزمة الناتجة عن وباء كورونا ستكون العلاقات بين البلدين أكثر متانة وقوة .

اللقاح الصيني

وأضاف أنه في 17 يونيو الماضي ؛ كان هناك انعقاد لفعاليات القمة الاستثنائية للتضامن الصيني الأفريقي ضد وباء كورونا، تعهد فيها الرئيس الصيني شي جينبينغ أن الدول الأفريقية ستكون من أوائل المستفيدين من اللقاح الصيني عندما يكون جاهزاً .

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة عن حرص الدول الأفريقية على تعزيز التعاون في مجال الصحة مع العديد من الدول كالصين لمواجهة الفيروس ومواجهة التداعيات السلبية الناتجة عنه.

وتحدث السفير الصيني في مؤتمر اليوم عن اللقاء الذي تم بينه وبين وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد في 20 يوليو الجاري للحديث عن كيفية تنفيذ توجيهات رئيسي البلدين لتعزيز التعاون الصحي وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال تطوير وإنتاج اللقاحات.

وقال ان السفارة الصينية تدعم التعاون بين شركات الجانبين في هذا المجال ولديها موقف إيجابي .

مشاورات بين الشركات الصينية والمصرية

ولفت إلي أن هناك مشاورات حالياً بين الشركات الصينية والمصرية في هذا الإطار ، متمنياً ان تتحقق نتائج مرضية جراء ذلك.

والتقي السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشانغ مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في 20 يوليو الجاري .

وقالت السفارة الصينية بالقاهرة ؛ في بيان صحفي ، إن السفير الصيني تبادل الآراء بشكل معمق مع الدكتورة هالة زايد بشأن تعزيز التعاون الصيني المصري في مكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19)، بما فيه التعاون في مجال اللقاحات.

وأضاف البيان أن الجانبين الصيني والمصري سيعملان سويًا على حُسن ترجمة توجيهات الرئيسين شي جينبينغ وعبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات على أرض الواقع، بما يخدم صحة وسعادة الشعبين الصيني والمصري.