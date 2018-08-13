السفير الصيني: مستعدون لتمويل العاصمة الإدارية بأكثر من ملياري دولار

أحمد عاشور:قال سونغ آى قواه سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة لـ"المال": إن بلاده مستعدة لتقديم التمويل اللازم لمشروع العاصمة الإدارية الجديد، لافتاً إلى أن التمويلات تتجاوز الـ 2 مليار دولار.جاء ذلك علي هامش توقيع منحة 45 مليون دولار لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمشروع القمر ال

أحمد عاشور:

قال سونغ آى قواه سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة لـ”المال”: إن بلاده مستعدة لتقديم التمويل اللازم لمشروع العاصمة الإدارية الجديد، لافتاً إلى أن التمويلات تتجاوز الـ 2 مليار دولار.

جاء ذلك علي هامش توقيع منحة 45 مليون دولار لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمشروع القمر الصناعي مصر سات – 2 بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور خالد عبد العفار وزير التعليم العالي والبحث العالمي.

وأضاف السفير أن “العاصمة الإدارية في حاجة لاتفاقية كبيرة ونحن مستعدون لإتاحة التمويل “.

وتابع قواه أن الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي لبلاده تشير إلى عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ومن المقرر أن تشهد التوقيع علي العديد من الاتفاقيات.

