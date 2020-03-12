السفير الصيني : قدمنا لمصر ألف كاشف لفيروس كورونا

قال السفير الصيني بالقاهرة ، لياو ليتشيانج ، إن بلاده قدمت لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أثناء زيارتها للصين مؤخرا ، ألف كاشف لفيروس كورونا بجانب النسخة السادسة المحدثة عن برنامج أو دليل تشخيص الفيروس وعلاجه ، مشيراً إلي أنه…

قال السفير الصيني بالقاهرة ، لياو ليتشيانج ، إن بلاده قدمت لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أثناء زيارتها للصين مؤخرا ، ألف كاشف لفيروس كورونا بجانب النسخة السادسة المحدثة عن برنامج أو دليل تشخيص الفيروس وعلاجه ، مشيراً إلي أنه تمت خلال الزيارة تبادل الخبرات حول مكافحة الفيروس.

وأكد – في مؤتمر صحفي عقدته السفارة الصينية اليوم عبر الإنترنت – استعداد بلاده لتعزيز التنسيق والتعاون مع مصر وتقديم الدعم وتبادل الخبرات وتنسيق الإجراءات الاحترازية وتبادل نتائج الخبراء العلمية بهدف مكافحة الفيروس ، مشيراً إلي أن السفارة الصينية بالقاهرة لديها اتصال وثيق مع الجهات المصرية في هذا الصدد.

وتابع أنه أجري اتصالات عدة مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة لتبادل المعلومات والخبرات ، مشيرا إلي أن مصر تعمل الآن علي مكافحة الفيروس.

وتابع أنه تمت رؤية إجراءات فعالة تم اتخاذها من مصر لمكافحة الفيروس ، وأكد تقديره لسرعة وكفاءة تلك الإجراءات المتخذة .

وأضاف أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد كانت قد حملت خلال زيارتها إلي الصين هدية من مصر وهي عبارة عن مستلزمات طبية كما حملت رسالة دعم من القاهرة الي بلاده .

وأشار أن الكثير من الصينيين أكدوا أن الصداقة لا تعرف إلا عند الشدائد و قد ظهر ذلك عند رؤيتهم للمعالم الأثرية المصرية المضاءة بعلم الصين ، مؤكدين أنهم سيزورون مصر بعد القضاء علي الفيروس ليروا هذه المعالم الجميلة.