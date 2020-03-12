سيـــاســة

السفير الصيني : قدمنا لمصر ألف كاشف لفيروس كورونا

قال السفير الصيني بالقاهرة ، لياو ليتشيانج ، إن بلاده قدمت لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أثناء زيارتها للصين مؤخرا ، ألف كاشف لفيروس كورونا بجانب النسخة السادسة المحدثة عن برنامج أو دليل تشخيص الفيروس وعلاجه ، مشيراً إلي أنه…

سمر السيد 4:00 م, الخميس, 12 مارس 20 4:00 م, الخميس, 12 مارس 20

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قال السفير الصيني بالقاهرة ، لياو ليتشيانج ، إن بلاده قدمت لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أثناء زيارتها للصين مؤخرا ، ألف كاشف لفيروس كورونا بجانب النسخة السادسة المحدثة عن برنامج أو دليل تشخيص الفيروس وعلاجه ، مشيراً إلي أنه تمت خلال الزيارة تبادل الخبرات حول مكافحة الفيروس.

وأكد – في مؤتمر صحفي عقدته السفارة الصينية اليوم عبر الإنترنت – استعداد بلاده لتعزيز التنسيق والتعاون مع مصر وتقديم الدعم وتبادل الخبرات وتنسيق الإجراءات الاحترازية وتبادل نتائج الخبراء العلمية بهدف مكافحة الفيروس ، مشيراً إلي أن السفارة الصينية بالقاهرة لديها اتصال وثيق مع الجهات المصرية في هذا الصدد.

وتابع أنه أجري اتصالات عدة مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة لتبادل المعلومات والخبرات ، مشيرا إلي أن مصر تعمل الآن علي مكافحة الفيروس.

وتابع أنه تمت رؤية إجراءات فعالة تم اتخاذها من مصر لمكافحة الفيروس ، وأكد تقديره لسرعة وكفاءة تلك الإجراءات المتخذة .

وأضاف أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد كانت قد حملت خلال زيارتها إلي الصين هدية من مصر وهي عبارة عن مستلزمات طبية كما حملت رسالة دعم من القاهرة الي بلاده .

وأشار أن الكثير من الصينيين أكدوا أن الصداقة لا تعرف إلا عند الشدائد و قد ظهر ذلك عند رؤيتهم للمعالم الأثرية المصرية المضاءة بعلم الصين ، مؤكدين أنهم سيزورون مصر بعد القضاء علي الفيروس ليروا هذه المعالم الجميلة.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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