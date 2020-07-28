السفير الصيني : فيروس كورونا لن يؤثر على انعقاد المعرض الدولي للاستيراد خلال نوفمبر

قال السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشانغ، إن تفشي فيروس كورونا المستجد لن يؤثرعلى انعقاد المعرض الصيني الدولي للاستيراد؛ مشيراً إلى أن الدورة الثالثة منه ستقام في الفترة بين 5 و10 نوفمبر المقبل .

وأشار السفير الصيني إلى أن أعمال التحضير للمعرض الدولي للاستيراد تسير بشكل سلس وكثير من الشركات في دول مختلفة ستشارك فيه .

منصة لتعزيز التبادل التجاري

وأضاف السفير الصيني أن هذا المعرض يعد منصة لتعزيز التبادل التجاري بين الشركات في الدول المختلفة.

وتابع أنه سيكون له دورا مهما في تعزيز الانتعاش الاقتصادي وبناء الاقتصاد العالمي المفتوح.

ولفت الي ان مصر كانت قد شاركت في الدورة الأولي والثانية للمعرض المنعقدة في عامي 2018 و2019 من خلال هيئة تنمية الصادرات التابعة لوزراة التجارة والصناعة .

وتابع : لكن مسئولية المشاركة في هذا العام انتقلت للهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات.

ورحب بالمشاركة النشطة من الشركات المصرية في المعرض لايجاد الفرص التعاونية مع العالم كله. الجناح المصري بالمعرض الصيني للاستيراد

كان المستشار الاقتصادي والتجاري بالسفارة ، الوزير المفوض هان بينج، قد أكد في تصريحات سابقة لـ”المال” علي أهمية ترويج الشركات المصرية منتجاتها بصورة أكبر فى السوق الصينية .

وأشار إلى أنه من المقرر انعقاد النسخة الثالثة من معرض الاستيراد الدولى الصينى، على الانترنت فى شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح المستشار الاقتصادي الصيني أن مصر كانت شاركت فى النسختين الأولى والثانية للمعرض، لكنها حتى الآن لم تعلن مشاركتها فى النسخة الثالثة.

ونوه المستشار الاقتصادى الصينى إلى أن حجم عقود التصدير التى وقعتها الشركات المصرية فى النسخة الثانية من المعرض فى العام الماضى تقترب من 90 مليون دولار.

العمل في المشروعات التعاونية يتقدم بشكل كبير

وذكر السفير الصيني ان العمل في المشروعات التعاونية المختلفة بين مصر والصين كحي المال والأعمال بالعاصمة الادارية الجديدة ومنطقة تيدا السويس للتعاون الاقتصادي المصري الصيني يتقدم بشكل كبير وثابت بالرغم من تفشي وباء كورونا .

وتابع إن التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين لم يتوقف بالرغم من الوباء وهناك مشاورات بين الشركات المصرية والصينية لتعزيز سبل التعاون المختلفة.

جاء ذلك في فعاليات المؤتمر الصحفي الحادي عشر الذي عقدته السفارة الصينية بالقاهرة اليوم لعرض آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد وكيفية مكافحة الحكومة الصنيية له.