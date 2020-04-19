السفير الصيني عن “علاقة تكنولوجيا الجيل الخامس بانتشار فيروس كورونا” شائعات مضحكة وسخيفة

قال السفير الصيني بالقاهرة ، إن تكنولوجيا الجيل الخامس متقدمة وساهمت في مواجهة فيروس كورونا من خلال جمع وتحليل البيانات وكذلك سهولة نقلها.

قال السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج، إن تكنولوجيا الجيل الخامس ” 5G ” متقدمة في الاتصالات وساهمت في مواجهة فيروس كورونا من خلال جمع وتحليل البيانات وكذلك سهولة نقلها.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت عقدته السفارة الصينية اليوم حول آخر مستجدات مكافحة حكومة بكين لفيروس كورونا .

وأكد السفير الصيني، أن ما أثير حول تأثير تكنولوجيا الـ “5G” علي انتشار فيروس كورونا ، يعد شائعات مضحكة وسخيفة.



وتابع أن العلماء أكدوا أنه لا توجد علاقة بينهما .

يشار إليّ أنه خلال الفترة الماضية تم تداول بيانات علي منصات التواصل الاجتماعي حول علاقة شبكات الجيل الخامس “5G “ بانتشار فيروس كورونا، مضيفة أن تلك التكنولوجيا تمتص الأكسجين من الرئتين بجانب أن مدينة ووهان الصينية هى المكان الذى ظهرت به تلك التكنولوجيا.