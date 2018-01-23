السفير الصيني : سنساعد مصر في إزالة الألغام

ياسمين فوازعقد طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لقاءً مع سونج إيجو، سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، اليوم الاثنين، بحضور عدد من أعضاء اللجنة.في بداية اللقاء رحب رضوان بسونج إيجو، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية بين مصر والصين في شتى المجالات، وأن هناك قضايا ذات اهتمام مشتر

ياسمين فواز

عقد طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لقاءً مع سونج إيجو، سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، اليوم الاثنين، بحضور عدد من أعضاء اللجنة.

في بداية اللقاء رحب رضوان بسونج إيجو، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية بين مصر والصين في شتى المجالات، وأن هناك قضايا ذات اهتمام مشترك تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأثنى رضوان على دعم الصين للسفيرة مشيرة خطاب، مرشحة مصر في انتخابات اليونسكو الماضية.

من جانبه قال السفير الصيني إن بلاده تنظر إلى مصر كشريك مهم لها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثمنًا الجهود التي تبذلها مصر فى حربها ضد الارهاب، كذلك من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، وفي مقدمة ذلك تحقيق المصالحة الفلسطينية، ودور مصر في حل الأزمة اللبنانية الأخيرة.

وأكد إيجو عمق العلاقات التى تربط برلماني البلدين، وأبدى رغبة برلمان بلاده في تأسيس جمعية صداقة برلمانية مصرية صينية؛ لدعم التعاون بين البلدين في المجال البرلماني، ووعد رضوان بنقل هذه الرغبة إلى على عبد العال رئيس المجلس.

كما أبدى إيجو استعداد بلاده للتعاون مع مصر في كل المجالات، وأن هناك الكثير من المشروعات التي تنفذ بالفعل على أرض الواقع.

وتطرَّق الحديث إلى مشكلة الألغام التى تقع فى صحراء مصر الغربية، وأكد طارق رضوان أن مشكلة الألغام في مصر تأخذ حجمًا وبعدًا بالغي الأهمية والخصوصية، وتعد مصر من أكثر دول العالم تضررًا من الألغام والآثار المترتبة عليها من خسائر في أرواح آلاف المدنيين، وإعاقة تحقيق الاستفادة المثلي من كل الموارد المتاحة في المناطق التي توجد بها تلك الألغام، وفي هذا السياق أعرب السفير الصيني استعداد بلاده للتعاون مع مصر لإزالة الألغام لكن المشكلة هي عدم وجود خريطة لهذه الألغام.