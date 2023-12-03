السفير الصيني : سنرسل 40 شاحنة مساعدات لغزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصرى

قال السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانغ، إن بلاده سترسل 40 شاحنة مساعدات إغاثية لقطاع غزة تتضمن مواد صحية وغذائية وطبية، مشيرا إلى أنه سيتم إرسالها عبر معبر رفح وبالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.

وأضاف أنه منذ اندلاع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تلعب بلاده دورا مسئولا، مشيرا إلى تصريحات الرئيس الصيني الذي أعلن فيها عن تقديم مساعدات من بلاده لتخفيف المعاناة على أهل القطاع.

ولفت إلى أنه فى 28 نوفمبر الماضي انطلقت الدفعة الأولى من المساعدات والتي تضمنت “طعاما معلبا وبسكويت ورقائق شوفان ومياها”، ومن المقرر أن تصل المساعدات لغزة عبر معبر رفح.

ووجه الشكر لنظيره الفلسطينى وللهلال الأحمر المصري على جهوده لإيصال هذه المساعدات لغزة.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذى نظمته السفارة اليوم للإعلان عن تقديمها مساعدات لأهل غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.