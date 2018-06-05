السفير الصيني : تطور ملحوظ في العلاقات التنموية مع مصر

سمر السيدقال السفير الصيني لدى القاهرة سونج إيقوة، إن العلاقات المصرية الصينية شهدت تطورًا ملحوظًا، ولا سيما خلال العام الماضي، حيث زار الرئيس عبد الفتاح السيسي بكين في سبتمبر الماضي للمرة الرابعة؛ لحضور الحوار بين دول الأسواق الناشئة والدول النامية.وأشار، في كلمته بحفل الإفطار

سمر السيد





قال السفير الصيني لدى القاهرة سونج إيقوة، إن العلاقات المصرية الصينية شهدت تطورًا ملحوظًا، ولا سيما خلال العام الماضي، حيث زار الرئيس عبد الفتاح السيسي بكين في سبتمبر الماضي للمرة الرابعة؛ لحضور الحوار بين دول الأسواق الناشئة والدول النامية.

وأشار، في كلمته بحفل الإفطار الذي نظمته السفارة الصينية، اليوم، إلى أن عددًا من الوفود الصينية رفيعة المستوي زار القاهرة، مؤكدًا ثقته بأن الزخم في تبادل الزيارات بين الطرفين سيستمر هذا العام، لافتًا إلى أن التعاون بين الجانبين شهد تطورًا إيجابيًّا أيضًا، حيث شاركت مصر في فعاليات الدورة الثانية لمعرض الصين والدول العربية كضيف شرف.

وأضاف أن الصين رغم الإنجازات التنموية التي أحرزتها في السنوات الأخيرة، ما زالت أكبر دولة نامية في العالم ولها مهمة ثقيلة ومسافة طويلة لتحقيق الإصلاح والتنمية.

وأوضح أن مصر تنتمي إلى الدول النامية أيضًا ولها مهمة تنموية مماثلة مع الصين، ومنذ زمن بعيد عمل الجانبين معًا لمواجهة التحديات وإحلال التنمية المشتركة.