السفير الصيني بالقاهرة: سنوقع اتفاقيات جديدة مع مصر

هاجر عمران قال سونج أى قوه، السفير الصينى لدى مصر، إن بلاده ستوقع اتفاقيات اقتصادية وسياسية أثناء زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى الصين الأسبوع المقبل جاء تصريح قوه خلال المؤتمر الصحفي، الذى عقده اليوم بمقر السفارة الصينة بالقاهرة، بمناسبة الاجتماع الـ9 لقادة دول البريكس والحوار بين دو

هاجر عمران

قال سونج أى قوه، السفير الصينى لدى مصر، إن بلاده ستوقع اتفاقيات اقتصادية وسياسية أثناء زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى الصين الأسبوع المقبل

جاء تصريح قوه خلال المؤتمر الصحفي، الذى عقده اليوم بمقر السفارة الصينة بالقاهرة، بمناسبة الاجتماع الـ9 لقادة دول البريكس والحوار بين دول الأسواق الناشئةو الدول النامية الذى سيحضره الرئيس السيسي.

وأوضح أن الرئيس السيسي سيحضر اجتماع للمباحثات الثنائية،مع نظيره الصينى تشى جين بينج، بالإضافة إلى الفاعليات متعددة الاطراف، بخلاف توقيع الاتفاقيات الثنائية التي ستتركز فى الاقتصاد و التجارة وبعض الاتفاقيات السياسية أيضا، دون أن يحددها.

وكشف أن الفترة الحالية تشهد الإعداد لبعض الاتفاقيات التى سيتم توقيعها أثناء الزيارة .

وقال السفير الصيني بالقاهرة: “تربطنا بمصر علاقة شراكة استراتيجية شاملة، وأصبح لدينا صفحة جديدة فى تاريخ العلاقات الثنائية منذ التوقيع على العلاقات الاستراتيجية”.

وأشار إلى ان العلاقات المشتركة تشهد زخما خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال إن “الرئيس الصينى قام بزيارة مصر مطلع العام الماضى، وزار السيسى الصين فى سبتمبر من نفس العام لحضور قمة الـ 20 بخلاف الزيارة التى قام بها فى 2015”.

وأكد أن الزيارات المتبادلة تعكس مدى الاهتمام بتطوير العلاقات وتوطيدها بين البلدين.

جدير بالذكر أن دول مجموعة البريكس تشمل 5 دول أساسية، هى البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، بخلاف 9 دول أخرى، ليست دائمة من بينها مصر، و تأسست المجموعة عام 2006.

ومن المقرر أن تنعقد فاعليات قمة البريكس فى مدينة شيامن الصينية فى الأول من سبتمبر المقبل.

وتمت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لحضور القمة، وفق ما أعلنت الرئاسة المصرية أمس .