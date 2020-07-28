سيـــاســة

السفير الصيني: التعاون هو الخيار الوحيد في العلاقات المشتركة مع الولايات المتحدة

أكد السفير الصيني أن هذا الربط بين غلق القنصليتين يعد لازم ومناسب للتصرف الأمريكي الغير مبرر .
سمر السيد 2:48 م, الثلاثاء, 28 يوليو 20 2:48 م, الثلاثاء, 28 يوليو 20

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قال السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشانغ، إن طلب الولايات المتحدة الأمريكية من بكين غلق القنصلية العامة الصينية في هيوستن كان بشكل مفاجئ ، مشيراً إلى أن هذا الطلب يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والمبادئ الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية .

وأضاف في فعاليات المؤتمر الصحفي الحادي عشر الذي عقدته السفارة الصينية بالقاهرة اليوم لعرض آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد وكيفية مكافحة الحكومة الصنيية له ، أن بلاده أخطرت  وزارة الخارجية الأمريكية بسحب القنصلية الأمريكية في مدينة شينغدو الصينية .

وأكد أن هذا الربط بين غلق القنصليتين يعد لازما ومناسبا للتصرف الأمريكي غير المبرر ويتفق مع القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.

وتابع أنه منذ فترة  تثير الولايات المتحدة النزاعات وتوجه الاتهامات والافتراءات للصين لصرف الأنظار عن المشاكل الداخلية بها .

أكد أن العلاقات المشتركة بين الجانبين يجب أن تقوم علي الاحترام والمنفعة المتبادلة.

يجب الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل والمساواة

وتابع أن هناك  اختلاف بين الجانبين كالنظام الاجتماعي والسياسة الخارجية ولكن مع ذلك يجب الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل والمساواة .

أشار أن التاريخ والحقائق تقول أن البلدين تخسران في المواجهة وتستفيدان من التعاون ؛ فالتعاون هو الخيار الوحيد في العلاقات السياسية المشتركة بين الجانبين .

أكد أن بكين تسعي لتعزيز العلاقات علي أساس المنفعة المتبادلبة والمشتركة بدون المصارعة ، وتابع أن بلاده لديها العزم للدفاع عن مصالحها وحث الادارة الامريكية لنبذ الحرب الباردة .

الجدير بالذكر أن الصين أمرت بإغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة شينغدو  في 24 يوليو الجاري، وقالت “بكين” إن الخطوة هذه كانت رداً ضرورياً على الولايات المتحدة التي طلبت من الصين إغلاق قنصليتها في هيوستن في وقت سابق.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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