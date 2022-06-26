السفير الصيني : التبادل التجاري بين مصر والصين ارتفع إلى 20 مليار دولار العام الماضي

قال السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج، إن حجم التبادل التجاري بين القاهرة وبكين ازداد العام الماضي مسجلا نحو 20 مليار دولار.

وأضاف في كلمته بفعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته السفارة الصينية اليوم ، أن العلاقات الصينية المصرية تعتبر نموذجا للمنفعة المتبادلة ، مشيرا إلى أنها ذات طابع استراتيجي متميز ويحافظ فيها الطرفان على التعاون الاستراتيجي المشترك.

وتابع أن الشركة الصينية تتابع تنفيذ الأعمال الإنشائية في حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة ، كما يستمر تنفيذ مشروعات أخرى كالقطار الكهربائي وكذلك مشروعات منطقة تيدا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين وتوفير فرص عمل للمصريين.

وأكد الاستمرار في عمليات التنفيذ بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية حاليا.

وقال إن التعاون المشترك بين البلدين يحقق نتائج مثمرة، منوها الى مشاركته في أحد منتديات التوظيف بجامعة قناة السويس وتشجيع الطلاب على دراسة اللغة الصينية.

ولفت إلى التعاون بين الطرفين المصري والصيني ، وأهدت بلاده ٤ دفعات للقاحات لمواجهة وباء كورونا، فضلا عن خط إنتاج اللقاحات الذي يتم إنشاؤه بالتعاون بين شركة فاكسيرا وإحدى الشركات الصينية.

وأكد على القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التقدم للأمام في بناء الجمهورية الجديدة واشاد بمبادرة حياة كريمة.

وقال إن بلاده تحرص على تعزيز الموائمة بين البلدين في إطار مبادرة الحزام والطريق، والعمل السوي للحفاظ المشترك على الحقوق في الدول النامية، مشيرا إلى أن البلدين كانا صديقين حميمين في مواجهة الوباء.