السفير الصيني : استوردنا 264 مليون طن نفط خام من الدول العربية العام الماضي

قال السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج، إن حجم التبادل التجاري الصيني العربي سجل ما يقارب 330 مليار دولار في عام 2021، بزيادة قدرها 37% على أساس سنوي.

وأضاف أن بلاده تعتبر أكبر شريك تجاري للدول العربية، لافتا إلى أنها استوردت 264 مليون طن من النفط الخام من الدول العربية العام الماضي ، وهو ما يمثل نصف واردات الصين من النفط الخام.

وأضاف أن التعاون العربي الصيني يقوم على أساس المنفعة المتبادلة والكسب المشترك.

وتابع في كلمته بفعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته السفارة اليوم ، أن جذور الصداقة تضرب بين الأمتين الصينية والعربية باعتبارهما حضارتين عريقتين في أعماق التاريخ.

ولفت إلى أنه على مر السنوات الطوال، تم توارث روح طريق الحرير المتمثلة في السلام والتعاون والانفتاح وقبول الآخر والتعلم المتبادل والاستفادة المتبادلة والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك.

وتابع : في وجه “الأمواج العاتية” مثل تغيرات القرن للمعادلة العالمية والجائحة الكبرى، تتزايد العلاقات الصينية العربية نقاوة وصمودا ولمعانا كذهب خالص، وهي تشكل قدوة يحتذى بها للتضامن والتعاون بين الدول النامية.

وأشار إلى أن التواصل الرفيع المستوى بين الجانبين يتكثف ، ويبقى الرئيس الصيني شي جينبينغ على تواصل مكثف مع القادة العرب.

وقال إن مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي التقى بأمين عام جامعة الدول العربية أبو الغيط في يوليو 2021 خلال زيارته إلى مصر، حيث أصدر الجانبان البيان المشترك بين وزارة الخارجية لجمهورية الصين الشعبية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الأمر الذي يكتسب أهمية مهمة لإرشاد التعاون الصيني العربي.

وقال إن الجانبين يتبادلان الدعم القوي للجانب الآخر، لافتا إلى التآزر والتساند بينهما لمكافحة الجائحة، مشيرا إلى أن التعاون الريادي بينهما يحقق إنجازات مرموقة في مجالات تطوير اللقاحات والإنتاج المشترك لها وتطوير الأدوية، الأمر الذي رفع الصداقة الصينية العربية إلى مستوى جديد.

ونوه إلى أن بلاده أهدت دفعة واحدة من اللقاح و3 دفعات من مواد مكافحة الوباء إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وأهدت الصين ومصر بشكل مشترك نصف مليون جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 إلى قطاع غزة.

وأصدر الجانبان الصيني والعربي “مبادرة التعاون بين الصين وجامعة الدول العربية في مجال أمن البيانات”، مما جعل الدول العربية أول منطقة على مستوى العالم تصدر مبادرة أمن البيانات مع الصين.

وقال إنه في الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي عام 2020، اتفق الجانبان على بذل جهود مشتركة لبناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد.