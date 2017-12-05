السفير السويسرى يفتتح ملتقى الرعاية الصحية الشهر المقبل

الشاذلى جمعة : يفتتح السفير السويسرى بالقاهرة بول جارنييه الملتقى الإقليمى الخامس للتأمين الطبى و الرعاية الصحية المقرر انعقاده 17 و 18 يناير المقبل بالقاهرة . قال الدكتور إيهاب أبو المجد رئيس الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية و العضو المنتدب لشركة "بلاتنيوم للرعاية الصحية"أن السفير السو

الشاذلى جمعة :

يفتتح السفير السويسرى بالقاهرة بول جارنييه الملتقى الإقليمى الخامس للتأمين الطبى و الرعاية الصحية المقرر انعقاده 17 و 18 يناير المقبل بالقاهرة .

قال الدكتور إيهاب أبو المجد رئيس الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية و العضو المنتدب لشركة “بلاتنيوم للرعاية الصحية”أن السفير السويسرى لبى الدعوة فى إطار التعاون المتبادل بين الجمعية و السفارة و التى كللت العام الماضى بالبروتوكول الموقع مع شركة “روش للأدوية” السويسرية لتوفير أدوية الأورام .

و توقع أبو المجد حضور حوالى 400 مشارك من مصر و الدول العربية فعاليات المؤتمر لافتا إلى أن الملتقى تحت رعاية كل من وزارة الاستثمار و قطاع الأعمال العام و بحضور الدكتور محمد عرمان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فيما ينظم المؤتمر بجانب الجمعية كلا من الاتحاد المصرى للتأمين و الاتحاد العام العربى للتأمين .

و يناقش الملتقى تحت عنوان “آفاق تعاون قطاع التأمين و الرعاية الصحية مع مختلف مؤسسات الدولة” 4 محاور رئيسية و هى التوجهات الحديث لدور التأمين الطبى الخاص بتقديم خدمة تأمين صحى شامل للمواطنين بجانب تعاون شركات التأمين و شركات الرعاية الصحية مع المستشفيات الجامعية فى تقديم خدمة طبية أفضل (تجربة السوق المصرى) و كذلك هو أهمية تعاون شركات التأمين الطبى و الرعاية الصحية مع الجهات المعنية بجانب تناول تجربة سوق التأمين اللبانى نحو تأمين طبى أفضل لافتا إلى أنه سوف يتم مناقشة التشريعات فى سوق التأمين الإماراتى و التى نظمت سوق التأمين الطبى و الرعاية الصحية و ساهمت فى تطوره .