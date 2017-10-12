السفير السويسرى : أموال نظام مبارك مجمدة.. والتحريات مستمرة

استثماراتنا لم تتوقف عقب ثورة يناير وتبلغ 1.85 مليار دولار وضوح مناخ الأعمال ضرورة لتحفيز المستثمرينسمر السيدأكد السفير السويسرى بالقاهرة بول جارنييه أن التحريات الجنائية بشأن ملف الأموال المجمدة لرموز النظام الرئيس حسني مبارك لم تُغلق بعد، لكن تم إغلاق إجراءات المساعدة القانونية، وهي مجرد جزء

استثماراتنا لم تتوقف عقب ثورة يناير وتبلغ 1.85 مليار دولار

وضوح مناخ الأعمال ضرورة لتحفيز المستثمرين



سمر السيد



أكد السفير السويسرى بالقاهرة بول جارنييه أن التحريات الجنائية بشأن ملف الأموال المجمدة لرموز النظام الرئيس حسني مبارك لم تُغلق بعد، لكن تم إغلاق إجراءات المساعدة القانونية، وهي مجرد جزء من التحقيقات، ولم يتخذ القرار النهائي بشأن الأموال بعدُ، ويعتمد على عوامل أخرى أيضًا.





وأضاف: ستظل الأموال مجمدة ما دام هناك تحريات، مشيرًا إلى أن هناك اتصالات قائمة بين النائبين العامين بالبلدين فى هذا الخصوص.

وأكد أن قرار إزالة تجميد أموال النظام السابق محتمل وفى أى وقت ولا يمكن التوقع به فهذا يعتمد على نتائج التحقيقات.

وعن استثمارات بلاده بمصر أوضح جارنييه أن شركات بلاده العاملة محليًّا لم تتخارج أو توقف استثماراتها عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011، مشيرًا إلى أن إجمالى حجم استثماراتهم حاليًّا يبلغ نحو 1.85 مليار دولار، ووفّرت 30 ألف فرصة عمل.

وأضاف، خلال لقاء مع مجموعة من الصحفيين بمقر السفارة، اليوم، أن اندماج شركتى لافارج للأسمنت مع شركة هولسيم فى عام 2015 أسهم فى ضخ نحو 500 مليون دولار بالسوق المحلية.

ولفت جارنييه إلى أن الشركات السويسرية العاملة محليًّا أغلبها كبيرة الحجم واجهت لحظات من التردد خلال الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير، بخلاف مشكلات تدبير العملة الأجنبية التى سبقت تعويم الجنيه نوفمبر 2016، لكن استمرت بأعمالها في السوق المصرية.

وذكر أن الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة المصرية حاليًّا إيجابية وسيكون لها أثر إيجابى على الشركات السويسرية الراغبة فى الاستثمار.

ولفت جارنييه إلى أن مسار تنفيذ الحكومة للإصلاحات إيجابي، لكن من المنتظر نتائجها وأيضًا تطبيق قانون الاستثمار الجديد، لكنه شدد على أهمية وضوح مناخ الاستثمار، وأن تسير الأمور بسهولة فى الفترة المقبلة كوسيلة لتحفيز المستثمرين على ضخ استثمارات بالسوق المحلية.

وقال إن أبرز تساؤلات الشركات السويسرية الصغيرة ومتوسطة الحجم عن مصر، تتعلق بمدى سهولة مناخ الأعمال والبيروقراطية.

ونوه بأن بلاده كانت قد شاركت بأول وفد رسمى عند افتتاح قناة السويس فى عهد الخديوى إسماعيل، كما حضر مسئولون سويسريون احتفالية القناة الجديدة وهو ما يعتبر مؤشرًا على الأهمية الاقتصادية والسياسية للقناة التى تعتبر مركزًا مهمًّا للتجارة فى ظل موقعها الاستراتيجى.

وأكد أنه لا توجد خطة محددة للاستثمار بالمشروعات الموجودة بمحور قناة السويس، لكن هناك شركات سويسرية كبرى تعمل بالتفريغ والشحن يمكن أن تتطلع إلى العمل بالقناة فى حال سماح مناخ الأعمال.

وصرح بأن عدد المنظمات السويسرية غير الحكومية العاملة بمصر محدود، ولا تعمل معهم السفارة من خلال مكتب التعاون الدولى التابع لها، مشيرًا إلى أن من ضمنها منظمتين سويسريتين ناجحتين تعملان محليًّا مثل دروسوس التى تقدم أفكارًا للشركات الصغيرة والمبتدئة وسيدستارز لمساعدة الشركات المبتدئة أيضًا والتى نظمت مؤتمرًا مؤخرًا لتكريم عدد من رواد الأعمال بمصر.

وشدد على أن المجتمع المدنى المزدهر يؤدى لنجاح أى دولة واستقرارها.

فى سياق متصل أشار السفير السويسرى إلى أن جزءًا من الحوار القائم مع القاهرة حاليًّا يتعلق ببحث تنظيم عملية الهجرة ومعالجة المشكلات المصاحبة لها وتوفير بدائل لذلك، علاوة على القضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر.

وأكد أن ذلك الحوار الثنائى ما زال فى بدايته لكن سيتم التعاون بصورة أكبر فى الفترة المقبلة؛ أملًا فى أن يؤدى التعاون المشترك في هذه القضية لتوقيع مذكرة تفاهم لتنظيمها فى المستقبل.

وكشف عن الزيارة المرتقبة لوزيرة الدولة للشئون الاقتصادية السيدة ماري جابرييل أنايشن فلايش يوم 7 نوفمبر المقبل لتدشين استراتيجية التعاون المشتركة بين البلدين فى الفترة من 2017 حتى 2020 وسينعقد مؤتمر صحفي بمناسبة ذلك، منوها بأهمية زيارة المسئولة السويسرية والتى ستزور عددًا من المشروعات بمصر، كما تلتقى عددًا من المسئولين بالحكومة.

وذكر أن نائب السفير سيشارك فى الاحتفالية التى ستنظمها وزارة الآثار بمناسبة تعامد الشمس داخل معبد أبو سمبل فى 22 أكتوبر المقبل.

وفى نهاية اللقاء وجه جارنييه تهانيه لمصر على جهودها المبذولة للمساعدة فى إتمام ملف المصالحة بين الفصائل الفلسطينية “فتح وحماس”، مشيرًا إلى أن حكومة بلاده كانت داعمة دائمًا فى هذا الملف.