السفير السويسرى: أسعار بيع الأسمنت فى مصر مبالغ فيها

دعاء محمودقال ماركوس لايتنز السفير السويسرى بمصر، إن إجمالى عدد الشركات السويسرية العاملة فى السوق المصرية يصل إلى 100 شركة بحجم استثمارات يزيد على مليار دولار، لافتاً إلى أن أكثر من 15% من الاستثمارات النقدية الأجنبية تتدفق من خلال التعاون الاقتصادى مقارنة بـ5% فقط خلال الأعوام الماضية.وأضاف خل

دعاء محمود

قال ماركوس لايتنز السفير السويسرى بمصر، إن إجمالى عدد الشركات السويسرية العاملة فى السوق المصرية يصل إلى 100 شركة بحجم استثمارات يزيد على مليار دولار، لافتاً إلى أن أكثر من 15% من الاستثمارات النقدية الأجنبية تتدفق من خلال التعاون الاقتصادى مقارنة بـ5% فقط خلال الأعوام الماضية.

وأضاف خلال الملتقى السنوى الثالث للمسئولية المجتمعية، أن الشركات السويسرية يتوزع عملها ما بين قطاعات الأدوية والأسمنت والأغذية، منوهاً عن أنه خلال الشهر الماضى انتهت شركة سويسرية تعمل فى قطاع الاسمنت من إنشاء مصنع وقود فى الشرق الأوسط بتكلفة 10 ملايين فرانك سويسرى.

وتابع أن الهدف من المصنع هو انتاج 340 الف طن للوقود البديل لانتاج الأسمنت، لافتاً إلى أن مصر تشهد ارتفاعا فى أسعار الأسمنت بشكل مبالغ فيه.

وأكد أن الدعم السويسرى للشركات المصرية الناشئة لن ينجح الإ بتعاون القطاع المصرى المصرفى والجميعات التجارية، مضيفاً أن السياسة الخارجية لسويسرا تسعى للدفع بأطر التنمية من خلال شراكات ومبادرات ثنائية الأطراف.

وتوقع السفير ارتفاع أعداد الشركات فى مصر للاستفادة من حجم الفرص الاستثمارية المتاحة بالعديد من القطاعات وخاصة بعد إجراءات تحسين مناخ الاستثمار الجارى تنفيذها من قبل مؤسسات الدولة.

وكشف عن استهداف دولة سويسرا لأن تصبح الأولى عالمياً فى مجال صناعة الذهب فى العالم، لافتاً إلى أنها تمتلك ثلث ذهب العالم وتسعى لخلق سوق له.