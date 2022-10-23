السفير السويدي بالقاهرة : الشركات الناشئة تمثل مستقبل الاقتصاد المصري

قال السفير السويدي بالقاهرة هاكان امسجارد ، إن الشركات الناشئة تمثل نقطة انطلاق لنمو الاقتصاد المصري ، مشيرا إلى أن الفائزين فى قمة تكني ساميت بالإسكندرية سيفوزون برحلة إلى دولة أوروبية.

وأوضح امسجارد على هامش مؤتمر الإعلان عن تفاصيل قمة تكني ساميت أن الشركات الناشئة المصرية في مجال التكنولوجيا البيئية احد اهم القطاعات حاليا مع قرب انعقاد مؤتمر المناخ خلال نوفمبر المقبل

و تابع أن السويد تمثل بيئة داعمة للشركات الناشئة ،مبينا أن العديد من الشركات المليارية تخرجت من بيئة الأعمال السويدية أبرزهم سبوتيفاي .

و لفت إلى أن مصر تتمتع بالكوادر المؤهلة و الشباب الشغوف بمجالات التكنولوجيا ،خاصة وأن هناك 60 مليون شاب تحت سن 29 عاما.

و نوه إلى أن السوق المصرية جاذبة للاستثمارات السويدية ، خاصة وأن شركة electa السويدية العاملة في قطاع التكنولوجيا الطبية اتخذت من القاهرة مقرا إقليميا لقارة أفريقيا شهر يونيو الماضي .