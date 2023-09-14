السفير السعودي يعزي مصر في ضحايا إعصار ليبيا

تقدم سفير السعودية لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، نيابة عن السفارة وقنصليتي المملكة في السويس والإسكندرية، بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا المواطنين المصريين جراء كارثة الإعصار المروعة في ليبيا.

وقدم السفير السعودي التعزية لمصر قيادة وحكومة وشعبا، مع أطيب الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وكانت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها الجندي، أشارت إلى وجود 150 جثمانا تم الكشف عنها في مركز طبي بطبرق وقيل إنهم مصريون، لافتة إلى أنه “تم إرسال طائرات لإعادة المتوفين”

وقالت في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الأربعاء، إنه تم التعرف على 88 جثمانا نقلوا مباشرة إلى مصر وذلك من خلال ذويهم أو أصدقائهم في ليبيا.

وتابعت : في حين هناك آخرون لم يتم التعرف عليهم، وفق ما أعلنه المركز الطبي بطبرق، و لم يتم إثبات هوايتهم.