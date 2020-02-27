السفير السعودي يشيد بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية

أشاد السفير السعودي لدي القاهرة أسامة النقلي، بما تم من إنجازات فى تنفيذ وإنشاء مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، مهنئا الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بهذا الصرح التاريخي العظيم.

وأضاف السفير السعودي أنه لمن الشرف أن يتم إهداء مصر جزء من كسوة الكعبة الشريفة، والتى ترجع الى العام الماضي، موجها الشكر الى وزارة الآثار والسياحة على دعوتها للمكلة السعودية للمشاركة فى هذا الصرح التاريخي وزيارة مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك خلال كلمتة مساء أمس، على هامش احتفالية تسليم جزء من كسوة الكعبة وانضمامها إلى مقتنيات المتحف المصر بالعاصمة الإدارية بحضور وزير الآثار والسياحة الدكتور خالد العناني.

وأكد السفير السعودي أن الهدية تمثل رمزا لقوة العلاقة بين البلدين وعمقها، مشيدا بما تقوم به مصر من إنشاء وتطوير المزيد من المتاحف لاحتضان الحضارة المصرية وتاريخها العريق.

يشار إلى أن مدينة الثقافة والفنون تضم العديد من المسارح وقاعات المعارض والمكتبات والمتاحف وصالات العرض للفنون التقليدية والمعاصرة في مجالات الموسيقى والرسم والنحت والحرف اليدوية، بالإضافة الى دار أوبرا تضم 3 قاعات رئيسية، ومسرح خارجي، بالإضافة إلى قاعات سينما، ومطاعم ومركز ثقافي.



