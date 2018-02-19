سيـــاســة

السفير السعودي في روسيا: صفقة شراء صواريخ S-400 في المرحلة النهائية

CNN قال رائد بن خالد قرملي، سفير السعودية في روسيا، اليوم، إن صفقة تزويد المملكة بمنظومة صواريخ S-400 الروسية في مرحلتها النهائية، حيث يتم النقاش في الوقت الحالي على الجوانب التكنيكية واللوجستية. وأضاف قرملي، في تصريحات، لوكالة الأنباء الروسية "تاس":…

19 فبراير، 2018 19 فبراير، 2018

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CNN

قال رائد بن خالد قرملي، سفير السعودية في روسيا، اليوم، إن صفقة تزويد المملكة بمنظومة صواريخ S-400 الروسية في مرحلتها النهائية، حيث يتم النقاش في الوقت الحالي على الجوانب التكنيكية واللوجستية.

وأضاف قرملي، في تصريحات، لوكالة الأنباء الروسية “تاس”: “فيما يتعلق بمنظومة S-400 فإن نقاشات مفصلة لا تزال مستمرة بين الجانبين على التحضيرات النهائية”، لافتًا إلى أن الحديث يجري الآن حول “الجوانب التكنيكية، وبالأخص عملية نقل التكنولوجيا”.

يذكر أن منظومة صواريخ S-400 الروسية مصممة لاعتراض الطائرات والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، بما فيها الصواريخ متوسطة المدى، بالإضافة إلى الأهداف الأرضية على بُعد يصل إلى 249 ميلًا (400 كيلومتر).

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