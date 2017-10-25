سيـــاســة

السفير السعودى يزور مصابي حادث الواحات بمستشفى الشرطة

هاجر عمرانقام أحمد بن عبدالعزيز قطان السفير السعودى بزيارة 13 من رجال الشرطة المصرية المصابين في أحداث الواحات البحرية، في مستشفى الشرطة بالعجوزة.وقال بيان عن السفارة، منذ قليل، إن السفير "قطان" حمل الورود للمصابين خلال زيارته، مؤكدا لهم أن المملكة ستقف دائما قيادة وحكومة وشعبا بجانب مصر في حربه
25 أكتوبر، 2017 25 أكتوبر، 2017

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هاجر عمران

قام أحمد بن عبدالعزيز قطان السفير السعودى بزيارة 13 من رجال الشرطة المصرية المصابين في أحداث الواحات البحرية، في مستشفى الشرطة بالعجوزة.

وقال بيان عن السفارة، منذ قليل، إن السفير “قطان” حمل الورود للمصابين خلال زيارته، مؤكدا لهم أن المملكة ستقف دائما قيادة وحكومة وشعبا بجانب مصر في حربها ضد الإرهاب، متمنيا لهم الشفاء العاجل، كما حرص معاليه على شد أزر رجال الشرطة البواسل قائلاً: “ليس لدي أدنى شك في أن مصر ستنتصر على هؤلاء القتلة، فمصر أكبر من أن تهزها هذه الأعمال الإجرامية أو أن تنال من عزيمتها”.

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