سيـــاســة

السفير السعودى يزور البابا تواضروس للاطمئنان على صحته

هاجر عمران زار السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان اليوم الثلاثاء، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفق بيان للسفارة السعودية بالقاهرة. وأكد بيان السفارة أن الزيارة استهدفت الاطمئنان على صحة البابا بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخراً.