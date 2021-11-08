السفير التونسي يكرم مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

كرم السفير محمد بن يوسف سفير تونس بجمهورية مصر العربية المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح عقب العرض التونسي “البجعات” الذي عرض ضمن محور مسرح الشارع بالسوق القديم .

وكان المهرجان قد خصص قبل التكريم والعرض التونسي يومًا احتفائيًا بالمسرح التونسي ورموزه وفنانيه، كما كرم الغرباوي عقب العرض التونسي “ربع وقت” للمخرجة سيرين قنون والدها الفنان الكبير الراحل عز الدين قنون أحد رموز المسرح التونسي ، والتي بكت أثناء تكريم ادارة المهرجان لوالدها وعبرت عن شعورها بالفخر لكون والدها ترك لها رصيدا من الفن والمسرح والحب من الجماهير والمسرحيين في كل بلدان الوطن العربي .







يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برأسة مازن الغرباوي ترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويرأس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي، ويقام المهرجان تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتستمر الفعاليات حتى الحادى عشر من نوفمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ.