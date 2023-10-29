السفير التركي بالقاهرة: حجم التبادل التجاري بين البلدين سيصل إلى 15 مليار دولار خلال 5 سنوات

توقع صالح موتلو شين سفير تركيا الجديد بالقاهرة، أن يصل حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال 5 سنوات إلي 15 مليار دولار، مدعوما بالانفتاح التجاري بين البلدين خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم، أن هناك مناقشات بين الجانبين في الحكومة المصرية والتركية لمراجعة اتفاق التجارة بين البلدين، وجار إعادة النظر فى ضم بعض القطاعات للاتفاق مثل الخدمات.

وأضاف أن تلك الفترة تشهد مناقشات مختلفة بين الجانبين لفتح مزيد من الفرص الاستثمارية التركية في مصر.

وأشار شين إلى أن هناك العديد من القضايا التي يعمل البلدين عليها مثل التبادل التجاري بالعملات المحلية، منوها بأن سلطات الجانبين وافقا على التبادل بالعملات المحلية ولكن السلطات المالية في الجانبين يجب ان يوافقا على شروط وآليات معينة خاصة بالاتفاق.