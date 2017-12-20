السفير البريطاني يواصل حملة زيي زيك في الإسكندرية

المال- خاص التقى السفير البريطاني بمصر جون كاسن، مجموعة من المصريين من ذوي الاحتياجات الخاصة الملهمين في الإسكندرية، حيث زار مدرسة النور للمكفوفين ووحدة التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقات المتعددة في مؤسسة دنيتنا، باعتبارها جزءًا من حملة "زيي زيك" التي أطلقها السفي

المال- خاص



التقى السفير البريطاني بمصر جون كاسن، مجموعة من المصريين من ذوي الاحتياجات الخاصة الملهمين في الإسكندرية، حيث زار مدرسة النور للمكفوفين ووحدة التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقات المتعددة في مؤسسة دنيتنا، باعتبارها جزءًا من حملة “زيي زيك” التي أطلقها السفير البريطاني هذا الشهر.

وصرح السفير البريطاني قائلًا: “كانت هذه الزيارة خاصة جدًّا؛ لأنني أتيحت لي الفرصة لمقابلة المصريين من متحدي الإعاقة الذين يحلمون بعالم يساعدهم للوصول إلى إمكانياتهم الكاملة ويركز على قدراتهم وإمكانياتهم وليس فقط إعاقتهم والعقبات التي تحول دون تقدمهم. وبدعم من عائلاتهم، فضلًا عن أساليب التدريس العالمية والمنظمات غير الحكومية التي تلبي احتياجاتهم، يمكن لهؤلاء المصريين الملهمين تحقيق أحلامهم بأن يصبحوا أطباءً ومهندسين وضباط وصحفيين في سوق عمل يرحب بهم”.

وتعتبر “زىي زيك” جزءًا من حملة “مصر الملهمة”، التابعة للسفارة البريطانية، وهي مبادرة تهدف إلى الاحتفال بالمصريين الملهمين في جميع مجالات الحياة وتجميعهم والاستثمار في إمكانياتهم من أجل إحداث تغيير في مصر وباقي دول العالم. فمن خلال مبادرة “مصر الملهمة”، تقيم السفارة البريطانية سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي من شأنها أن تسلط الضوء على الأمثلة الناجحة في القطاعات المتنوعة، مثل الزراعة والتعليم والرياضة والمؤسسات الاجتماعية، بالإضافة إلى المساواة بين الرجل والمرأة.

كما التقى السفير جون كاسن عددًا من رواد الأعمال مثل شرين علاء من SWVL، وشهير ماجد من جازوارين (Gazwareen)، ومي محمود من هومكت (HOMMECT)؛ لتبادل الآراء حول الإبداع وفرص التنمية والصعوبات التي تواجههم.

وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وFlaT6Labs، أطلقت السفارة البريطانية برنامج “مصر تبدأ” الذي تبلغ ميزانيته 47 مليون جنيه، والذي يهدف إلى دعم آلاف من رواد الأعمال المصريين من خلال مجموعة من خدمات الدعم الريادي وأنشطة التوعية وبرنامج حاضنة أعمال فريد من نوعه.



