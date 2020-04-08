سيـــاســة

السفير البريطاني يشكر السيسي على رسالته لجونسون : «مرونة وكفاءة في المساعدة على عودة 13 ألف مواطن»

قال وزير الخارجية البريطاني إن التعاون الممتاز بين البلدين خلال الأسابيع الماضية كان مثالاً على نوع الشراكة المتفق عليها
سمر السيد 6:05 م, الأربعاء, 8 أبريل 20 6:05 م, الأربعاء, 8 أبريل 20

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أعرب السفير البريطاني في مصر، السير جيفري آدامز، في بيان صحفي، عن امتنانه للرئاسة المصرية على الرسالة التي بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، متمنياً له الشفاء العاجل.

وأعرب وزير الخارجية البريطاني، رون دومينيك راب، عن امتنانه للحكومة المصرية لما أبدته من مرونة وكفاءة في المساعدة على عودة أكثر من 13 ألف سائح بريطاني خلال الأسبوعين الماضيين.

وفي رسالة موجهة إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري ، قال وزير الخارجية البريطاني إن التعاون الممتاز بين البلدين خلال الأسابيع الماضية كان مثالاً على نوع الشراكة المتفق عليها بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء جونسون عندما التقيا في لندن في يناير 2020.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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